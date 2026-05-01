Participan en la marcha por el Día del Trabajo en Pachuca sindicatos de educación y de la salud

Marcha del día del trabajo en Pachuca

Encabezado por Said Vargas Sáenz y acompañados del grito “¡Unidad, Unidad!”, más de 50 mil agremiados que pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), movilizaron una marcha para reafirmar su fuerza colectiva en el marco del Día del Trabajo, con la que exigían que se respondan sus demandas históricas.

En la marcha también participaron otros sindicatos con peticiones específicas; por ejemplo los trabajadores del COBAEH exigen el cese descuentos indebidos, al igual que el pago oportuno de la política salarial 2026. Mientras que las demandas de los integrantes del CECyTE Hidalgo incluían la igualdad de condiciones tanto para el personal administrativo como para los docentes.

El Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Salud se hizo presente con el objetivo de exigir que solucione inmediatamente la crisis en la delegación del ISSSTE. Los manifestantes hicieron hincapié en que la cohesión sindical simboliza la principal herramienta para poder garantizar el respeto a las prestaciones en cualquier nivel. Entre las quejas del contingente destacaron las carencias del sistema de seguridad social, por lo que sus exigencias correspondían a las mejoras sustanciales en los servicios médicos, al igual que en el abasto inmediato de medicamentos. Denunciaron que las las deficiencias de hoy en día vulneran el derecho irrenunciable a la salud.