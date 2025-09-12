Sinaloa garantiza el derecho a la identidad a los pobladores

El Gobierno de Sinaloa a través de la dirección de Registro Civil en coordinación con el Registro Nacional de Población (RENAPO), llevarán a cabo jornadas especiales de registro, para que los pobladores puedan ejercer su derecho a una identidad.

“El documento de registro civil es el documento más importante que marca la vida del ser humano. Sin identidad no tienes el acceso a tus derechos, ni de educación, ni de seguridad ni de salud. Buscamos con estas jornadas que el registro civil sea accesible y que un niño desde el momento en el que nace, tenga un acceso a este documento tan importante y a todos sus derechos”, indicó la directora del Registro Civil, Margarita Villaescusa Rojo.

Villaescusa Rojo comentó que, acercando este servicio a la población, de igual forma, se podrán realizar trámites de registro de matrimonio, defunción, reconocimiento y aclaraciones, todo de manera gratuita.

Calendario de Jornadas:

• 20 de septiembre – Mazatlán (Primaria Bicentenario)

• 21 de septiembre – Concordia (Polideportivo)

• 4 y 5 de octubre – El Fuerte (Casa de la Cultura)

• 25 y 26 de octubre – El Rosario (COBAES)

• 8 y 9 de noviembre – Escuinapa (Polideportivo)

• 29 de noviembre – Juan José Ríos (por confirmar)

• 30 de noviembre – Guasave (por confirmar)

Asimismo, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se impulsa el programa NAPHSIS, que otorga gratuidad en la verificación, que reemplaza la apostilla de actas de nacimiento emitidas en Estados Unidos, facilitando el proceso de nacionalidad mexicana a hijos de padres mexicanos.

¿Cuáles son los requisitos para realizar el trámite de nacionalización?

• Acta de nacimiento americana traducida por un perito traductor certificado por el Supremo Tribunal.

• CURP de padre o madre mexicano

• Acta de nacimiento de padre o madre mexicana

Costo de inscripción de $686.00 pesos

Por último, Villaescusa Rojo, precisó que, fortaleciendo la identidad digital, combatir el fraude y mejorar la seguridad en la identificación de personas, Sinaloa ya ofrece la CURP Biométrica, una versión mejorada de la CURP, que incorpora la huella digital, fotografía de rostro, escaneo de iris (según el sistema) y firma digital.

Dicho servicio lo puedes encontrar en las unidades de Servicios Estatales de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, (además de la oficialía de plaza Fátima en esa ciudad).