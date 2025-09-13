Mara Lezama y Grupo Mundo Maya garantizan acceso libre a playas de Tulum

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, durante la reunión con directivos de Grupo Mundo Maya

Quintana Roo — La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, encabezó una reunión de trabajo con Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, director general del Grupo Mundo Maya, para fortalecer la coordinación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno y asegurar el acceso libre a las playas de Tulum.

Mara Lezama refirió que este esfuerzo refleja el compromiso de su administración con la conservación y el acceso equitativo a los recursos naturales, así como con la promoción de un turismo responsable y sostenible.

“Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada para que los espacios naturales de Quintana Roo estén al alcance de todas y todos, fortaleciendo el desarrollo social y turístico de la región”, destaca un comunicado tras la finalización del encuentro.

En la reunión participaron representantes de dependencias de los gobiernos estatal y federal, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y autoridades del Grupo Mundo Maya, entre otros.

La Crónica de Hoy/2025