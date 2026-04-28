“Central Segura”; Tamaulipas fortalece niveles de seguridad en terminal de autobuses

“Central Segura”

Personal de la Guardia Estatal, a través del Agrupamiento Canino, realiza operativos de vigilancia en la Central de Autobuses de Ciudad Victoria, con el propósito de aumentar los niveles de seguridad a todos los usuarios del sistema de transporte.

Estas actividades se realizan mediante el programa “Central Segura”, que busca la prevención del delito en espacios con altos niveles de flujo.

Durante la jornada, el binomio canino integrado por el ejemplar “Flash”, especializado en la detección de narcóticos, llevó a cabo recorridos de inspección en pasillos, salas de espera, andenes y áreas comunes de la terminal.

También se realizaron revisiones a equipaje y unidades de transporte foráneo, sin que se registrara la detección de sustancias u objetos ilícitos.

Con este tipo de operativos, la Guardia Estatal reafirma su compromiso de brindar entornos seguros y fortalecer la vigilancia en puntos estratégicos para garantizar entornos de confianza para locales y turistas.