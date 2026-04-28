Autoridades de Hidalgo aceleran prevención ante los daños de rezagos tras las lluvias

Tula de Allende, Hidalgo FOTO: FRANCISCO VILLEDA/ CUARTOSCURO.COM (Francisco Villeda)

Román Bernal Díaz, subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos del estado de Hidalgo, ha dado a conocer que en los próximos días se tomaran medidas de capacitación a las autoridades locales con el objetivo de que puedan elaborar mapas de peligro durante la temporada de lluvia.

Con el propósito de identificar las zonas vulnerables y de reducir los riesgos, las acciones mencionadas con anterioridad van a ser aplicadas sobre todo en los municipios que han enfrentado contingencias como la vaguada monzónica que tuvo lugar el año pasado.

Entre los 12 municipios que Bernal Díaz identificó que siguen sin contar con un atlas de riesgos (sistema integral de información geográfica y bases de datos analizan los peligros), que haya sido actualizad, se encuentran Huehuetla y Tianguistengo. Por ello, ya se dio inicio a las medidas de atención para su elaboración.

Asimismo, señaló que por el otro lado son alrededor de 60 municipios en el estado los que si cuentan con su atlas completo.

El costo de un atlas de riesgos depende del tamaño del municipio y de igual manera el precio aumenta si se trata de una actualización o si se trabaja en un documento nuevo. Empero, en promedio puede llegar a costar entre 800 mil y 1 millón 200 mil pesos por cada entidad. E

l subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos del estado de Hidalgo, explicó que si bien depende de cada ayuntamientos decidir si desarrollan o no el proyecto de manera independiente, Protección Civil también se encarga de brindar asesoría para la elaboración de los mapas.