Pável Jarero se pronuncia ante situación ocurrida en playa Las Cocinas

Senador de la República, Pável Jarero.

Luego del conflicto registrado en playa Las Cocinas, en Bahía de Banderas el senador de la República, Pável Jarero, señalo que las playas no son privadas, sino bienes nacionales libres, públicos y gratuitos, por lo que exigirá la intervención de la PROFEPA y la SEMARNAT ante las posibles irregularidades.

A su vez, señaló que el crecimiento turístico y económico de Nayarit debe tener bases que perpetúen la responsabilidad social y ambiental, sin afectar los ecosistemas, sin excluir a la población local y sin permitir que los espacios públicos terminen convertidos en espacios privados.

El senador también advirtió que cualquier intento de cerrar, bloquear, cobrar o condicionar el paso es ilegal y será atendido por las autoridades correspondientes; “Las playas son del pueblo. Nadie puede apropiarse de lo que por ley y por justicia le pertenece a todas y todos. No estamos en contra del desarrollo ni de la inversión, pero ningún proyecto puede estar por encima de la ley, del medio ambiente ni de los derechos de las comunidades”, expresó.

También reconoció la organización ciudadana y comunitaria de las personas que han defendido las playas públicas, no sin antes recordar que el diálogo y la legalidad, sin confrontación impulsan los proyectos de desarrollo.

“Diálogo siempre; desarrollo sí, pero nunca a costa del medio ambiente ni de los derechos del pueblo. Las playas de Nayarit deben seguir siendo libres, públicas y para todas y todos”, concluyó.