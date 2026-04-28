Oaxaca alistó agenda de promoción para el Tianguis Turístico de México 2026

Tianguis Turístico de México 2026

Con una agenda de citas de negocios, reuniones con aliados comerciales, activaciones gastronómicas y culturales, el estado de Oaxaca estuvo en la edición 50 del Tianguis Turístico de México 2026, la cual se está llevando a cabo en Acapulco, Guerrero, del 27 al 30 de abril.

La Secretaría de Turismo de Oaxaca (Sectur) informó que contó con una comitiva de más de 150 personas en donde promovieron la oferta turística a través de un stand de 432 metros cuadrados.

La dependencia resaltó que promocionaron la gastronomía con el evento “La Tlayudiza”; y la riqueza cultural en el escaparate de la Sectur federal “Ventana a México”, además de atender una agenda de trabajo junto a la Unión de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (Asetur).

La Sectur detalló que participaron autoridades y personas prestadoras de servicios turísticos de los destinos de Oaxaca de Juárez, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido. También de San Pablo Villa de Mitla, Santa María Tonameca, Huajuapan de León y San Pedro Pochutla.

Asimismo, realizaron la presentación de los Pueblos Mancomunados como Destino Turístico Comunitario y de siete experiencias de este segmento de poblaciones como Ixtlán de Juárez, Capulálpam de Méndez, Lagunas de Chacahua, La Ventanilla y Mil Islas.

Representantes de Rutas Turísticas y Pueblos Mágicos también se sumaron a esta participación, así como cinco cocineras, cocineros y chefs; 10 maestras y maestros artesanos y siete personas productoras de mezcal.

La Crónica de Hoy 2026