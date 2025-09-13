Rocha participa en ceremonia por los 178 años de la Gesta Heroica de Chapultepec

el 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec en IX Zona Militar en Culiacán

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, participó en la ceremonia conmemorativa por el 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec, realizada en las instalaciones de la IX Zona Militar en Culiacán, donde asistió como invitado de honor de la comandancia.

Durante el acto, el mandatario estatal acompañó a autoridades civiles y militares en la colocación de una ofrenda floral en honor a los Niños Héroes, quienes ofrendaron su vida en defensa de la patria durante la invasión extranjera del 13 de septiembre de 1847.

El mensaje oficial estuvo a cargo del General de Brigada Santos Gerardo Soto, comandante de la Novena Zona Militar, quien hizo una reseña histórica de la batalla en el Castillo de Chapultepec y resaltó el valor de los cadetes que participaron en aquella gesta.

El jefe castrense recordó la valentía del Teniente Juan de la Barrera, así como de los cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez, del Colegio Militar, y de los cadetes de la Escuela Naval, José Azueta y Virgilio Uribe, quienes se convirtieron en símbolos de entrega y amor a la patria.

Gobernador de Sinaloa en la ceremonia de los los 178 años de la Gesta Heroica de Chapultepec

Asimismo, el General Soto hizo un llamado a la juventud sinaloense para adoptar los valores de sacrificio, compromiso y patriotismo que distinguieron a los Niños Héroes, con el propósito de contribuir a una sociedad más justa y solidaria.

La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya, junto al propio General de Brigada Santos Gerardo Soto, comandante de la Novena Zona Militar; el magistrado Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Poder Judicial; la diputada Estefani Rea Reátiga, en representación de la presidenta del Congreso del Estado, Yeraldine Bonilla; el vicealmirante Saúl Vidal, en representación del comandante de la Cuarta Zona Naval, José Reséndiz Sandoval; la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.