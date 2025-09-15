Conmemora Puebla el 215 Aniversario de la Independencia con multitudinaria ceremonia

El gobernador Alejandro Armenta encabezó en el Palacio de Gobierno la ceremonia del Grito de Independencia, en la que decenas de poblanas y poblanos se congregaron en el Zócalo capitalino para recordar a los héroes que dieron patria y libertad.

Con un ambiente festivo, música tradicional, antojitos mexicanos y un espectáculo de pirotecnia, la capital poblana se vistió de verde, blanco y rojo para conmemorar los 215 años del inicio de la lucha independentista.

Armenta salió al balcón principal de Palacio municipal de Puebla acompañado de su familia y de integrantes de su gabinete, desde donde, exactamente a las 23:00 horas, evocó los nombres de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero y otros próceres de la independencia, recibiendo como respuesta un estruendoso coro de “¡Viva!” por parte de la multitud.

Posteriormente, ondeó la bandera nacional y repicaron las campanas en una ceremonia que se transmitió en vivo a través de plataformas digitales y medios locales, lo que permitió que poblanos en el interior del estado y en el extranjero pudieran ser parte de la celebración.

Previo al acto protocolario, en la plancha del Zócalo se hizo presente el cantante de regional mexicano,Julión Álvarez en el que muchos poblanos se dieron cita desde muy temprano.

Las autoridades estatales estuvieron presentes en todo el evento de las fiestas patrias, gracias al operativo de seguridad en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y Protección Civil, garantizando la integridad de las y los asistentes.

Con esta ceremonia, Puebla reafirmó su tradición de celebrar con orgullo y fervor patrio el inicio de la lucha independentista, en un acto que combinó historia, cultura y tradición.