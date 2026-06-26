Yeraldine Bonilla y Sheinbaum supervisan avances del IMSS Bienestar

Supervisión de avances del programa IMSS Bienestar

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, participó este jueves en una reunión de trabajo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para revisar los avances del programa IMSS Bienestar en las 24 entidades donde opera este modelo de atención médica.

El encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional y reunió a las y los gobernadores de los estados incorporados al sistema de salud, con el propósito de evaluar el funcionamiento del programa y fortalecer la coordinación entre los gobiernos estatales y el gobierno federal.

Se trata de la segunda reunión en la que participa la mandataria sinaloense con la presidenta Sheinbaum para dar seguimiento al IMSS Bienestar. La primera se realizó el pasado 24 de mayo, semanas después de que Bonilla Valverde asumiera la gubernatura de Sinaloa el 2 de mayo.

De acuerdo con el gobierno estatal, la asistencia de Bonilla Valverde refrenda el compromiso de Sinaloa con el fortalecimiento del sistema de salud pública y la consolidación del modelo IMSS Bienestar, cuyo objetivo es garantizar servicios médicos gratuitos, universales y de calidad para la población sin seguridad social.

Durante la reunión se revisaron los avances del programa y se reiteró la importancia de mantener una coordinación permanente entre los estados y la federación para mejorar la atención médica en las distintas regiones del país.

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