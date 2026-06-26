Gobierno de Guanajuato y DHL Express crean alianza para apoyar a las pymes locales

Convenio DHL - Guanajuato

DHL Express México y la Secretaría de Economía del Estado de Guanajuato formalizaron un convenio de cooperación enfocado en fortalecer las capacidades de los negocios locales, el sector artesanal y los emprendedores guanajuatenses, posicionándolos como motores clave del desarrollo económico estatal.

El acuerdo vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 acercará beneficios logísticos, capacitación especializada y descuentos preferenciales en servicios de mensajería y paquetería para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), con un impulso especial para las empresas que forman parte de Marca Guanajuato, a través del programa “PYMES Program” de DHL Express:

Descuento “Abre tu cuenta”, con hasta 80% en envíos internacionales y hasta 60% en envíos nacionales. Para quienes abran una cuenta nueva con DHL.

Descuento “20% SMEs , en envíos realizados en tiendas físicas DHL dentro del estado.

Creación de campañas digitales conjuntas que destaquen el potencial de los productos de origen “Marca Guanajuato” en mercados nacionales e internacionales.

“Como lo ha impulsado la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en el Gobierno de la Gente trabajamos para que más emprendedores, artesanos y MIPYMES tengan oportunidades de crecer y llegar más lejos. Este convenio impulsa el orgullo de la identidad guanajuatense y abre nuevas oportunidades para nuestros productores. Con el respaldo logístico de DHL Express, podrán llevar sus productos más lejos, con mayor rapidez, eficiencia y competitividad, fortaleciendo su crecimiento y consolidación en nuevos mercados”, declaró la secretaria de Economía Estatal, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar.

Por su parte, el director de Cumplimiento y Asuntos Regulatorios de DHL Express México, Manuel Montes Bertín, destacó que la entidad es un lugar geográfico clave y con dominio empresaria.

“Guanajuato, con su ubicación estratégica en el centro del país y su liderazgo industrial, se consolida como un punto clave para el desarrollo emprendedor en México. Esta colaboración permite que más empresas locales se integren a cadenas de valor nacionales e internacionales, impulsando un crecimiento económico más competitivo y sostenible para la región”, concluyó Montes Bertín.

La Crónica de Hoy 2026