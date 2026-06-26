Pablo Lemus recibe al rey Felipe VI antes del partido entre España y Uruguay en Jalisco

A unas horas del partido entre las selecciones de España y Uruguay, correspondiente al Mundial de Futbol 2026, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sostuvo un encuentro con el rey de España, Felipe VI, quien se encuentra de visita en México.

El mandatario estatal compartió en su cuenta de X imágenes del encuentro, en las que dio la bienvenida al monarca español y presentó a algunos integrantes de su gabinete. Entre los funcionarios que participaron estuvieron Lilian Gris, directora de Relaciones Internacionales; Rafael Martínez, jefe de la Oficina del Gobernador; Andrea Blanco, coordinadora de Educación y Deporte, y Mauro Garza, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico

A través de sus redes sociales, Pablo Lemus informó que además del saludo protocolario sostendría una reunión de colaboración con Felipe VI. Aunque no reveló los temas específicos que abordarían, señaló que el objetivo del diálogo sería generar beneficios para las comunidades de Jalisco y fortalecer la cooperación entre ambas partes.

La visita del rey de España ocurre en el marco del último partido que albergará Jalisco durante la Copa del Mundo 2026. De acuerdo con información de la Casa Real, Felipe VI viajó inicialmente a México para asistir al encuentro entre las selecciones de España y Uruguay que se disputa en el estadio de Guadalajara, ubicado en el municipio de Zapopan.

Sin embargo, durante su estancia también incluyó actividades de carácter político y diplomático. Un día antes sostuvo una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, marcando un nuevo acercamiento entre ambos países después de varios años de una relación diplomática marcada por diferencias.

Durante ese encuentro, la presidenta reiteró la postura del Gobierno de México sobre la importancia de que España ofrezca una disculpa a los pueblos indígenas por los hechos ocurridos durante la Conquista. El tema ha sido uno de los principales puntos de tensión entre ambas naciones desde 2022.

Pese a ello, tanto el Gobierno mexicano como la representación española coincidieron en la necesidad de fortalecer la relación bilateral y ampliar la cooperación en distintos ámbitos. La reunión fue vista como un paso para mantener el diálogo entre ambos países y buscar acuerdos que beneficien a sus ciudadanos.

En el caso de Jalisco, la visita del rey Felipe VI también representa un escaparate internacional para la entidad, que ha sido una de las sedes del Mundial de Futbol 2026 y ha recibido a miles de aficionados nacionales y extranjeros durante la competencia.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si el monarca español sostendrá más reuniones con autoridades mexicanas o realizará otras actividades políticas durante su visita al país. Por ahora, su agenda pública contempla la asistencia al encuentro entre España y Uruguay, considerado uno de los partidos más atractivos de esta fase del torneo.

La presencia de Felipe VI en México combina la agenda deportiva con encuentros diplomáticos, en un contexto donde ambos gobiernos buscan reconstruir y fortalecer una relación bilateral que en los últimos años ha atravesado momentos de tensión.