Milena Quiroga recibe respaldo de más de 10 mil sudcalifornianos

Milena Quiroga

Más de 10 mil sudcalifornianas y sudcalifornianos se congregaron en el Estadio Arturo C. Nahl para acompañar a Milena Quiroga Romero en el encuentro ciudadano “En La Paz Sí Cumplimos”, en una demostración de respaldo popular que confirmó la fortaleza social y territorial de su proyecto.

Familias, jóvenes, mujeres, trabajadores y liderazgos de los cinco municipios del estado acudieron para expresar su confianza en una forma de gobernar basada en resultados, cercanía con la gente y cumplimiento de la palabra empeñada.

Durante su mensaje, Milena Quiroga agradeció el apoyo recibido y destacó que la confianza ciudadana se construye con hechos, no con discursos, reafirmando que los avances logrados en La Paz son producto del trabajo conjunto entre gobierno y sociedad.

“Hoy podemos decir con orgullo que en La Paz la palabra choyera se cumple”, expresó ante un estadio que respondió con entusiasmo y unidad.

Milena sostuvo que la transformación de la capital demuestra que es posible atender problemas históricos con honestidad, visión y compromiso social, y aseguró que seguirá trabajando por un Baja California Sur con bienestar, justicia y oportunidades para todas y todos.

El encuentro dejó un mensaje claro: miles de sudcalifornianos respaldan un proyecto que ha dado resultados y que hoy se consolida como una alternativa con amplia base ciudadana para el futuro del estado.