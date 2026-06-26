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El Estadio Arturo C. Nahl abarrotado refrendó la confianza ciudadana en el proyecto que encabeza Milena Quiroga

Milena Quiroga recibe respaldo de más de 10 mil sudcalifornianos

Por Jesús Sánchez
Milena Quiroga

Más de 10 mil sudcalifornianas y sudcalifornianos se congregaron en el Estadio Arturo C. Nahl para acompañar a Milena Quiroga Romero en el encuentro ciudadano “En La Paz Sí Cumplimos”, en una demostración de respaldo popular que confirmó la fortaleza social y territorial de su proyecto.

Familias, jóvenes, mujeres, trabajadores y liderazgos de los cinco municipios del estado acudieron para expresar su confianza en una forma de gobernar basada en resultados, cercanía con la gente y cumplimiento de la palabra empeñada.

Durante su mensaje, Milena Quiroga agradeció el apoyo recibido y destacó que la confianza ciudadana se construye con hechos, no con discursos, reafirmando que los avances logrados en La Paz son producto del trabajo conjunto entre gobierno y sociedad.

“Hoy podemos decir con orgullo que en La Paz la palabra choyera se cumple”, expresó ante un estadio que respondió con entusiasmo y unidad.

Milena sostuvo que la transformación de la capital demuestra que es posible atender problemas históricos con honestidad, visión y compromiso social, y aseguró que seguirá trabajando por un Baja California Sur con bienestar, justicia y oportunidades para todas y todos.

El encuentro dejó un mensaje claro: miles de sudcalifornianos respaldan un proyecto que ha dado resultados y que hoy se consolida como una alternativa con amplia base ciudadana para el futuro del estado.

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