Puebla despliega operativo integral de seguridad para las Fiestas Patrias 2025

Con motivo de la conmemoración del 215 aniversario de la Independencia de México, el Gobierno del Estado de Puebla implementó un Plan Integral de Seguridad y Prevención para garantizar que las celebraciones del 15 y 16 de septiembre se desarrollen en un ambiente familiar, ordenado y libre de riesgos.

El operativo contempla la participación de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública estatal y autoridades municipales, quienes reforzarán la vigilancia en la capital y al interior de la entidad.

En el municipio de Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta encabezará el tradicional Grito de Independencia, se habilitarán tres accesos al Zócalo, además de puntos de control en torno al Paseo Bravo para el concierto de programado de Julión Álvarez, en dichos accesos se instalarán filtros de revisión con detectores de metales, a fin de impedir la entrada de objetos prohibidos.

El C5 fungirá como centro de mando interinstitucional, monitoreando en tiempo real las actividades y canalizando emergencias. Asimismo, se habilitarán dos centros de mando en la capital, uno en el Zócalo bajo coordinación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otro en Paseo Bravo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La Protección Civil estatal desplegará personal, ambulancias, equipos de radiocomunicación y botiquines, con especial atención al manejo de la pirotecnia. Además, se exhortó a los municipios a reforzar medidas de seguridad durante sus festejos.

El 16 de septiembre, desde las 7:30 horas, se realizará la ceremonia cívica en la Plaza de Armas y el desfile cívico-militar, que recorrerá 2.8 kilómetros desde Paseo Bravo hasta la 25 Oriente. Para ello, se establecerán operativos viales y cierres programados que garanticen el tránsito seguro de peatones y automovilistas.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a participar de manera responsable, evitar el consumo excesivo de alcohol, anticipar sus traslados y respetar las indicaciones oficiales, con el propósito de que las Fiestas Patrias se vivan en un entorno de paz, confianza y orgullo nacional.