Saldo blanco durante las Fiestas Patrias en Morelos

Seguridad durante los días patrios en Morelos

En representación de la gobernadora Margarita González Saravia, el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, encabezó en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar de Cuernavaca la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional, con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Entre los presentes se encontraron el fiscal general del Estado, Edgar Antonio Maldonado Ceballos; el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado; además de estudiantes de nivel básico y medio superior, ciudadanas y ciudadanos que acudieron para rendir homenaje a quienes lucharon por la libertad y la soberanía nacional.

El Gobierno del Estado de Morelos destacó que esta tierra de luchas y resistencias mantiene viva la memoria histórica y refrenda su compromiso de trabajar por la justicia, la igualdad y la dignidad de su pueblo.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) informó que, gracias a la implementación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) bajo el esquema de Mando Unificado, concluyó con saldo blanco el periodo operativo de las celebraciones patrias.

El dispositivo de seguridad fue desplegado durante las ceremonias del Grito de Independencia con el objetivo de reforzar la prevención, garantizar la seguridad y ofrecer atención inmediata en caso de emergencias.

Se contó con personal en campo, supervisión desde los centros de control y recursos listos para una respuesta coordinada, lo que permitió un monitoreo constante en todo el estado.

Las acciones se realizaron en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Cruz Roja Mexicana delegación Morelos, el Centro de Control de Emergencias CIVAC y autoridades municipales, sumando esfuerzos en beneficio de la población.

Finalmente, el Gobierno de Morelos resaltó que, a través del Mando Unificado, se fortalecieron los canales de comunicación y la capacidad de reacción interinstitucional, lo que garantizó un ambiente de paz y tranquilidad durante todas las festividades patrias en la entidad.

El acto cívico contó con la participación de Javier García Chávez, jefe de la Oficina de la Gubernatura, así como integrantes del gabinete estatal y los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Isaac Pimentel Mejía y Juan Emilio Elizalde Figueroa, respectivamente. También asistieron el coronel de Infantería del Estado Mayor, Saúl Jaramillo García, jefe del Estado Mayor de la 24/a Zona Militar, y el general brigadier de Estado Mayor, Raúl Meneses Castrejón, coordinador estatal de la Guardia Nacional.