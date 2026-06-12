“Las personas que más lo necesitan son nuestra prioridad”: Gobernadora de Sinaloa Yeraldine Bonilla

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que su administración mantendrá como principal objetivo atender a los sectores más vulnerables de la población, impulsando programas sociales, obras públicas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias sinaloenses.

Durante una gira de trabajo, la mandataria destacó que el Gobierno del Estado continuará fortaleciendo las estrategias de apoyo dirigidas a quienes enfrentan mayores necesidades económicas y sociales, especialmente en comunidades rurales, indígenas y zonas con altos índices de marginación. La funcionaria afirmó que el bienestar de la población seguirá siendo una de las prioridades de su administración.

Bonilla señaló que las políticas públicas implementadas por el gobierno estatal buscan reducir las desigualdades y garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente los requieren. En ese sentido, reiteró que las dependencias estatales trabajan de manera coordinada para acercar servicios, programas y obras a distintas regiones del estado.

La gobernadora destacó que en las últimas semanas se han impulsado diversas acciones para atender las necesidades de comunidades indígenas y sectores vulnerables. Entre ellas se encuentran mesas de diálogo con habitantes de la zona norte del estado para identificar proyectos prioritarios en materia de infraestructura urbana, servicios básicos y desarrollo social.

Asimismo, explicó que el gobierno estatal mantiene el compromiso de escuchar de manera directa a la ciudadanía para conocer sus necesidades y brindar soluciones concretas. Por ello, se han promovido encuentros con representantes comunitarios y autoridades locales para definir las obras y programas que tendrán un impacto directo en la población.

La mandataria también resaltó la importancia de trabajar de manera cercana con los municipios, ya que muchas de las necesidades de la población requieren esfuerzos coordinados entre los distintos niveles de gobierno. Indicó que la atención social debe mantenerse como un eje fundamental para fortalecer el desarrollo de las comunidades y mejorar las condiciones de vida de las familias.

De acuerdo con el Gobierno de Sinaloa, uno de los objetivos es garantizar que las inversiones públicas se traduzcan en beneficios tangibles para la población, particularmente en temas relacionados con servicios básicos, infraestructura, salud y educación. La administración estatal considera que estas acciones pueden contribuir a generar mayores oportunidades para las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Bonilla reiteró que el gobierno continuará promoviendo una política de puertas abiertas para atender las inquietudes ciudadanas. Señaló que el diálogo y la cercanía con la población son herramientas fundamentales para conocer los problemas que enfrentan las comunidades y construir soluciones que respondan a sus necesidades reales.

Desde que asumió la gubernatura interina de Sinaloa en mayo de este año, Yeraldine Bonilla ha encabezado diversas reuniones de trabajo enfocadas en el desarrollo social y la atención ciudadana. La mandataria ha señalado en diferentes ocasiones que su administración busca mantener una visión centrada en el bienestar de las familias sinaloenses y en la atención de los grupos que más requieren respaldo institucional.

Finalmente, la gobernadora aseguró que el compromiso de su administración es continuar trabajando para que los apoyos gubernamentales lleguen a quienes más los necesitan, impulsando acciones que contribuyan al bienestar, la inclusión y el desarrollo de las comunidades en todo el estado.

“Las personas que más lo necesitan son nuestra prioridad”, reiteró la mandataria al destacar que la atención social seguirá siendo uno de los principales ejes de trabajo del Gobierno de Sinaloa.