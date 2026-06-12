Rebasa la USJT los 10 mil egresos en cursos de formación y especialización policial

USJT Tamaulipas

La Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) superó los 10 mil egresados en cursos de formación, especialización y actualización policial, como parte de la estrategia de profesionalización dirigida a fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia en el estado.

De acuerdo con información de la institución, entre octubre de 2022 y abril de 2026 se registró un total de 10,026 personas egresadas de distintos programas académicos y de capacitación, orientados tanto a la formación inicial como a la preparación continua del personal operativo.

Las acciones de capacitación estuvieron dirigidas principalmente a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas y operativas de quienes participan en tareas de seguridad y procuración de justicia.

En el caso de la SSPT, 7,077 elementos concluyeron cursos de formación continua enfocados en competencias policiales básicas, mientras que 1,119 aspirantes finalizaron su formación inicial para integrarse a la Guardia Estatal y a la Policía de Proximidad. Además, 103 personas egresaron de los programas de formación inicial para Custodios y Guías Técnicos.

Por parte de la Fiscalía estatal, 257 servidores públicos recibieron formación inicial para desempeñarse como peritos, ministerios públicos y policías investigadores. Asimismo, 1,470 participantes concluyeron cursos especializados en áreas relacionadas con la procuración de justicia y la atención a víctimas.

Entre las capacitaciones impartidas destacan los cursos sobre Protocolo de Actuación Policial ante Casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidio, Técnicas de Litigación, Etapa de Juicio, Audiencia Intermedia, Procuración de Justicia con Perspectiva de Género, así como Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables.

El rector de la USJT, Jorge Lumbreras Castro, destacó que, además de fortalecer el desarrollo profesional del personal activo de las corporaciones, estas actividades académicas favorecen la convivencia entre los elementos en servicio y los estudiantes de la institución, lo que contribuye a enriquecer la formación de las futuras generaciones de profesionistas en materia de seguridad y justicia.

Con este avance, la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas consolida su papel como uno de los principales centros de formación especializada para las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, en un contexto donde la capacitación permanente es considerada un elemento clave para mejorar la atención ciudadana y el desempeño de las corporaciones.