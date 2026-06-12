Lleva Gobierno de Guadalupe, Zacatecas programa “Constructores de Paz” a preescolar

Zacatecas

Con el objetivo de fomentar valores, fortalecer la sana convivencia y prevenir conductas de riesgo desde edades tempranas, el Gobierno de Guadalupe llevó el programa “Constructores de Paz” a un plantel de educación preescolar, donde niñas y niños participaron en actividades enfocadas en la promoción del respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por las autoridades municipales para construir entornos más seguros y fortalecer la cultura de paz entre la población, especialmente entre las nuevas generaciones. A través de dinámicas recreativas y educativas, el programa busca que los menores desarrollen habilidades socioemocionales que les permitan convivir de manera sana dentro y fuera de las aulas.

Durante la jornada, personal especializado trabajó con los estudiantes mediante juegos, pláticas y actividades diseñadas para enseñar valores como la solidaridad, la tolerancia, el trabajo en equipo y el respeto hacia los demás. Estas herramientas tienen como propósito prevenir situaciones de violencia y fortalecer la convivencia desde la infancia.

Además de las actividades dirigidas a los menores, el programa también contempla la participación de docentes y padres de familia, quienes reciben orientación sobre la importancia de promover ambientes de respeto y diálogo dentro del hogar y la comunidad. Diversos programas de construcción de paz en el país han destacado la relevancia de involucrar a las familias para obtener mejores resultados en la prevención de la violencia.

Autoridades municipales señalaron que la educación y la prevención son elementos fundamentales para construir comunidades más seguras. Por ello, se busca acercar este tipo de estrategias a escuelas de distintos niveles educativos, priorizando aquellos espacios donde las niñas y los niños pueden aprender herramientas que contribuyan a su desarrollo integral.

El programa “Constructores de Paz” forma parte de una estrategia más amplia que impulsa acciones comunitarias enfocadas en fortalecer el tejido social y generar entornos de convivencia positiva. Entre sus objetivos se encuentra promover una cultura basada en el diálogo, la inclusión y el respeto mutuo, así como prevenir conductas relacionadas con la violencia y otros problemas sociales.

Especialistas en educación y desarrollo infantil han señalado que enseñar valores desde la primera infancia puede generar efectos positivos a largo plazo, ya que durante esta etapa las niñas y los niños desarrollan gran parte de las habilidades sociales y emocionales que utilizarán durante su vida.

Las actividades realizadas en el preescolar permitieron que los menores interactuaran en ejercicios grupales orientados a fortalecer la cooperación y el respeto hacia sus compañeros. Asimismo, se promovió la importancia de expresar emociones de manera adecuada y resolver diferencias mediante el diálogo.

El Gobierno de Guadalupe destacó que continuará llevando este tipo de programas a instituciones educativas y espacios comunitarios del municipio, con la finalidad de fortalecer la participación ciudadana y contribuir a la formación de una sociedad más pacífica y solidaria.

Con acciones como “Constructores de Paz”, las autoridades buscan sembrar valores entre las nuevas generaciones y generar conciencia sobre la importancia de la convivencia respetuosa. La apuesta, señalaron, es trabajar desde la educación para prevenir problemas sociales y construir comunidades más unidas y seguras para todos.