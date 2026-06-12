Firman Congreso del Estado y TecNM-Colima convenio de colaboración académica

El Congreso del Estado de Colima y el Tecnológico Nacional de México campus Colima (TecNM-Colima) firmaron un convenio de colaboración académica, científica y tecnológica que permitirá impulsar proyectos conjuntos en beneficio de la sociedad colimense.

La firma del acuerdo se llevó a cabo entre autoridades del Poder Legislativo y directivos de la institución educativa, quienes coincidieron en la importancia de trabajar de manera coordinada para promover el desarrollo profesional de los estudiantes y generar propuestas que contribuyan a atender las necesidades del estado. El convenio también contempla acciones relacionadas con servicio social y residencias profesionales para alumnos del Tecnológico.

Durante el acto protocolario participaron el director del TecNM-Colima, Hugo Ernesto Cuéllar Carreón; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfredo Álvarez Ramírez; y la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Andrea Naranjo Alcaraz. Las autoridades destacaron que esta colaboración permitirá acercar el conocimiento académico a las actividades legislativas y fortalecer la formación de los futuros profesionistas.

El diputado Alfredo Álvarez señaló que la cooperación entre instituciones educativas y organismos públicos es fundamental para impulsar políticas que generen beneficios para la ciudadanía. Asimismo, destacó que la participación de la academia puede aportar nuevas perspectivas para la construcción de iniciativas y proyectos enfocados en el desarrollo social y económico de Colima.

Por su parte, el director del TecNM-Colima afirmó que el convenio representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre la educación superior y las instituciones públicas. Explicó que los estudiantes podrán poner en práctica sus conocimientos a través de actividades de servicio social y residencias profesionales, al tiempo que contribuirán al trabajo legislativo mediante propuestas y proyectos especializados.

De acuerdo con la información difundida, el acuerdo contempla la realización de actividades académicas, científicas y tecnológicas, además del intercambio de conocimientos y experiencias entre ambas instituciones. También se busca promover la capacitación, la investigación y el desarrollo de iniciativas que contribuyan a la innovación y al fortalecimiento de las políticas públicas en la entidad.

Las autoridades resaltaron que este tipo de alianzas permiten que los estudiantes conozcan de cerca el funcionamiento de las instituciones públicas y desarrollen habilidades profesionales en escenarios reales. Además, favorecen la generación de proyectos que pueden tener un impacto positivo en la comunidad.

El TecNM-Colima ha impulsado durante los últimos años diversos convenios con municipios, empresas e instituciones gubernamentales para ampliar las oportunidades de formación de sus alumnos y fortalecer la vinculación con distintos sectores de la sociedad. Estas acciones forman parte de una estrategia orientada a impulsar la innovación, la tecnología y el desarrollo profesional en el estado.

Con la firma de este nuevo convenio, tanto el Congreso del Estado como el Tecnológico Nacional de México campus Colima buscan establecer una relación de colaboración permanente que permita aprovechar el conocimiento académico en beneficio de la sociedad. Las autoridades coincidieron en que el trabajo conjunto entre educación y gobierno puede contribuir a la construcción de mejores políticas públicas y al desarrollo de nuevas oportunidades para las futuras generaciones de profesionistas colimenses.