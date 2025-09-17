Estados

En el Poliforum de Playa del Carmen y ante decenas de asistentes, Mercado Asencio indicó que con el apoyo de la gobernadora se está construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación en este municipio y en todo Quintana Roo

Con compromiso, transparencia y legalidad avanza Playa del Carmen

Por Rafael Martínez
Primer Informe de Gobierno Municipal de Playa del Carmen

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa reconoció el compromiso con la transparencia y la legalidad, garantizando a los ciudadanos un gobierno cercano y responsable, al asistir al Primer Informe de Gobierno Municipal 2024-2025 de la presidenta Estefanía Mercado Asencio.

En el Poliforum de Playa del Carmen y ante decenas de asistentes, Mercado Asencio indicó que con el apoyo de la gobernadora se está construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación en este municipio y en todo Quintana Roo.

Asimismo, comentó que con el apoyo estatal y Federal, hoy se tienen importantes avances en materia de seguridad, salud, apoyos directos a las mujeres, infraestructura deportiva y social que han permitido mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de este municipio.

Previo a este evento, en el auditorio “Leona Vicario” del Palacio Municipal se llevó a cabo la Cuarta Sesión Pública y Solemne del Cabildo de Playa del Carmen, la presidenta municipal Estefanía Mercado Asencio entregó la glosa del primer informe de su administración del periodo 2024-2027 a la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, quien asistió en representación de la gobernadora Mara Lezama, a la diputada Lilia Inés Mis Martínez por el Congreso del Estado y a la magistrada Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz por el Tribunal Superior de Justicia.

Tendencias