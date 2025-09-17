Con compromiso, transparencia y legalidad avanza Playa del Carmen

Primer Informe de Gobierno Municipal de Playa del Carmen

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa reconoció el compromiso con la transparencia y la legalidad, garantizando a los ciudadanos un gobierno cercano y responsable, al asistir al Primer Informe de Gobierno Municipal 2024-2025 de la presidenta Estefanía Mercado Asencio.

En el Poliforum de Playa del Carmen y ante decenas de asistentes, Mercado Asencio indicó que con el apoyo de la gobernadora se está construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación en este municipio y en todo Quintana Roo.

Asimismo, comentó que con el apoyo estatal y Federal, hoy se tienen importantes avances en materia de seguridad, salud, apoyos directos a las mujeres, infraestructura deportiva y social que han permitido mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de este municipio.

Previo a este evento, en el auditorio “Leona Vicario” del Palacio Municipal se llevó a cabo la Cuarta Sesión Pública y Solemne del Cabildo de Playa del Carmen, la presidenta municipal Estefanía Mercado Asencio entregó la glosa del primer informe de su administración del periodo 2024-2027 a la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, quien asistió en representación de la gobernadora Mara Lezama, a la diputada Lilia Inés Mis Martínez por el Congreso del Estado y a la magistrada Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz por el Tribunal Superior de Justicia.