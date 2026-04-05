Suman 6 muertos por caso de sueros vitaminados en Sonora

Suero

El caso de una clínica en Hermosillo, Sonora que aplicaba sueros vitaminados sigue acumulando víctimas mortales; hasta el momento se tiene reporte de 6 fallecidos, una persona hospitalizada en estado grave y dos sobrevivientes.

Las víctimas acudían a la clínica del médico señalado como Dr. Jesús Maximiliano Verduzco Soto por un popular tratamiento de infusiones intravenosas de vitaminas; se ha confirmado que la COESPRISSON realizó una inspección del lugar donde eran administradas estas sustancias, mismo que fue clausurado, y las soluciones aseguradas.

La fiscalía estatal informó que ya se han integrado seis carpetas de investigación sobre el caso por las denuncias presentadas, donde todas las víctimas coinciden en que fueron atendidas por el mismo médico.

Mientras continúan las investigaciones, no se han registrado nuevos casos por los sueros.