Tamaulipas supervisa operativos carreteros de Semana Santa

Carreteras Tamaulipas Autoridades estatales realizaron recorridos por distintos tramos carreteros para reforzar los operativos de apoyo durante el periodo vacacional. La supervisión coincidió con el aviso de la entrada del Frente Frío 43, que traerá lluvias, tormentas y posibles granizadas en el estado.

El secretario general del gobierno del estado de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, encabezó una serie de recorridos por puntos clave de la red carretera del estado, una instrucción directa del gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la presencia institucional en los tramos con mayor afluencia durante Semana Santa.

Las visitas incluyeron el entronque González–Llera, la carretera a Mante, el punto de inspección en Jaumave y la caseta Rumbo Nuevo. En cada punto se revisó la coordinación entre corporaciones de seguridad y auxilio, además del funcionamiento de los módulos instalados para atender a turistas y residentes.

Villegas González también dialogó con personal de la Policía Estatal y Protección Civil, a quienes reconoció por mantenerse activos en la vigilancia y en la asistencia a las familias que circulan por la entidad. Señaló que la instrucción del Ejecutivo estatal es mantener una presencia constante que garantice traslados seguros en esta temporada de alta movilidad.

“Estamos reforzando las acciones en carretera para ofrecer seguridad y orientación a quienes viajan por el estado. Las corporaciones mantienen un trabajo permanente para proteger a las familias y visitantes”, comentó durante el recorrido.

paralelamente, la Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que el Frente Frío 43 ingresará a Tamaulipas este domingo, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional. El sistema, impulsado por una masa de aire polar débil, dejará lluvias de moderadas a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas y posible caída de granizo.

Estas condiciones aumentan el riesgo de encharcamientos e inundaciones repentinas en zonas bajas, por lo que se llamó a la población a manejar con precaución, atender indicaciones de las autoridades y mantenerse al tanto de los avisos oficiales durante las próximas horas.