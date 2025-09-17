DIF Tamaulipas impulsa producción de miel en comunidades rurales

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas, arrancó en el municipio de Ocampo el proyecto “Producción Sostenible de Miel”, iniciativa que en su primera etapa beneficiará a 15 familias del ejido Eligio Treviño.

Esta implementación forma parte del programa “Desarrollo Comunitario y Economía Solidaria”, a través del cual el DIF entrega insumos básicos y brinda capacitación técnica a participantes, con el propósito de que cuenten con herramientas necesarias para que estos puedan ser un proyecto productivo sostenible.

Además de dotar de materiales, el organismo ofrece asesoría en el manejo económico y administrativo, de manera que las familias puedan organizarse mejor, fortalecer su emprendimiento y acceder a nuevas oportunidades de comercialización de la miel y sus derivados.

En este arranque, 35 personas recibieron insumos y participaron acompañados por personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario del DIF Tamaulipas. La iniciativa busca convertirse en un modelo a replicar en más comunidades de la región.