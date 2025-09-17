Guadalupe, Zacatecas: el nuevo polo de desarrollo del estado

Logro. El Presidente Municipal, José “Pepe” Saldívar Alcalde durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

En su Primer Informe de Gobierno, el alcalde José “Pepe” Saldívar destacó que las mayores obras del estado de Zacatecas se están realizando en Guadalupe, municipio que se ha convertido en el principal polo de desarrollo de la entidad.

Ante el Gobernador David Monreal, autoridades estatales y cientos de ciudadanos, el edil presentó los avances en salud, vivienda, seguridad, obra pública, deporte y cultura, todo ello sin generar nueva deuda para el municipio.

Principales logros del gobierno municipal:

Salud: Se inauguró la clínica 58 del IMSS y está en construcción un hospital de tercer nivel para brindar atención médica digna a la población.

Vivienda: Se donaron más de 23 mil m² de terreno para el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, beneficiando a colonias como Ojo de Agua de la Palma y Villas de Guadalupe.

Seguridad: Se entregó equipamiento, vehículos y mejores condiciones laborales a policías municipales. Además, se inauguró el moderno Centro C5i en el cerro San Simón, con 615 cámaras, drones tácticos y tecnología de punta.

Infraestructura: Se rehabilitó la red carretera hacia Viboritas, San Jerónimo, El Bordo y La Cocinera, mejorando la conectividad regional.

Deporte: El programa “Guadalupe Deportivo” invirtió 27 millones de pesos en nuevos espacios deportivos.

Campo: Se destinaron 15 millones de pesos en apoyo a productores y se sembraron más de 2 mil peces en 24 bordos, fortaleciendo la soberanía alimentaria.

Cultura y turismo: Festivales como el del aguachile, la birria, la michelada, la tuna y el Cultural y Artístico de Guadalupe atrajeron miles de visitantes, generando derrama económica con inversión mínima.

Informe. José “Pepe” Saldívar y el gobernador David Monreal.

Pepe Saldívar agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por incluir a Guadalupe entre los primeros municipios beneficiados por el Programa de Viviendas del Bienestar. También recordó que recibió una administración con más de 800 millones de pesos en deuda, la cual se ha estado pagando puntualmente sin frenar el desarrollo.

“Guadalupe es ejemplo nacional de que se puede construir sin endeudar al pueblo”, afirmó el alcalde, quien reconoció el trabajo conjunto con el gobierno federal y estatal para seguir impulsando programas sociales, empleo y obra pública.