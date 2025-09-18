Coahuila arranca programa de Entrega de Mobiliario a Escuelas de Educación Básica

Programa de Entrega de Mobiliario a Escuelas de Educación Básica

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas arrancó para los 38 municipios del estado el programa de Entrega de Mobiliario a Escuelas de Educación Básica a través del cual se estará entregando mobiliario, material deportivo, computadoras y material para docentes a 150 escuelas de educación básica para el ciclo escolar 2025-2026, lo cual beneficiará a más de 5 mil alumnos, docentes y personal administrativo.

“Visitamos Juárez y Progreso para dar inicio al programa estatal de Mobiliario Escolar e iniciar el programa de “Obras Sociales a Pasos de Gigante”, con obras de agua y la construcción de la “Línea Verde”, en el ejido San José de Aura. Porque con cada acción y cada obra seguimos construyendo juntos el Coahuila que todos merecemos”, expresó.

Manolo Jiménez precisó que la puesta en marcha del programa de Entrega de Mobiliario a Escuelas de Educación Básica es relevante porque se sigue fortaleciendo la educación en Coahuila, como parte de las acciones de la estrategia transversal Impulso Educativo para fortalecer la educación de nuestro estado, que se presentó hace más de un año y al cual se le invierten mil millones de pesos cada año de manera aproximada.

“Porque si se le brinda una buena educación a nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes, se les puede garantizar un mejor futuro”, indicó.

Informó que, dentro de esta misma inversión, se aplican aproximadamente 400 millones de pesos anuales para la construcción de escuelas, salones, baños, techumbres, entre otras.

Jiménez Salinas recordó que se entregaron más de 500 mil paquetes de útiles escolares, y de uniformes y tenis escolares en las comunidades rurales, en todas las escuelas de educación básica; además de se siguen impulsando los programas de becas escolares.

Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación informó que este programa de representa una inversión de más de 15 millones de pesos que beneficiará a 150 comunidades educativas de los 38 municipios.