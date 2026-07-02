Protección Civil Puebla sofoca incendio en bodega tras más de 18 horas de trabajo

Incendio en bodega en Puebla

Luego de más de 18 horas de labores interrumpidas, personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno del Estado de Puebla informaron que lograron sofocar al cien por ciento el incendio registrado en una bodega de material reciclable ubicada en la colonia Santiago de los Leones.

En las tareas de combate al fuego participaron elementos de la Policía Estatal Bomberos, Protección Civil Municipal y personal de los municipios de Cuautlancingo y San Andrés Cholula, quienes se sumaron al operativo debido a la magnitud del siniestro.

La bodega contaba con una superficie aproximada de mil 200 metros cuadrados, almacenaba borra, algodón y otros residuos altamente inflamables, lo que favoreció la rápida propagación del incendio y complicó las labores para su control.

Durante el operativo utilizaron alrededor de 500 mil litros de agua para extinguir el fuego y evitar que las llamas se extendieran a inmuebles cercanos.

Las autoridades estatales expusieron que, tras concluir las maniobras, se descartaron daños en las viviendas ubicadas a unos 20 metros del inmueble afectado. También confirmaron que el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales.

La Crónica de Hoy 2026