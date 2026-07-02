Destruyen droga y bienes del crimen organizado valuados en más de 10 millones de pesos en Guanajuato

Destrucción de drogas y bienes del crimen organizado en Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, informó que más de 563 kilogramos de narcóticos, cientos de objetos utilizados para actividades ilícitas y bienes con un valor estimado superior a 10.1 millones de pesos fueron destruidos este jueves, como resultado de acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales para impedir que estos recursos vuelvan a ser utilizados por grupos criminales.

“Aquí en Guanajuato trabajamos unidas y unidos para combatir la delincuencia, con esta incineración estamos evitando que estos productos regresen a las calles para seguir afectando a nuestras comunidades”, declaró García Muñoz Ledo, al participar en la Ceremonia de Incineración de Narcóticos y Destrucción de Objetos, Instrumentos y Productos del Delito.

Las autoridades estatales revelaron que fueron destruidos 563 kilogramos de narcóticos y 413 unidades de psicotrópicos, entre ellos más de 527 kilogramos de marihuana, casi 29 kilogramos de metanfetamina, más de 7 kilogramos de cocaína; y medicamentos controlados.

También fueron incinerados 440 objetos vinculados con actividades delictivas, 93 mil cigarros apócrifos, 352 máquinas tragamonedas, armas hechizas, un inhibidor de señal electrónica, una báscula y diversos materiales para el empaquetado de drogas.

Durante este acto se certificó la legalidad por parte del Órgano Interno de Control de la FGR, pruebas químicas para confirmar la autenticidad de las sustancias y, posteriormente, el acto de incineración y destrucción.

“Es un acto de transparencia, porque cuenta con la certificación y la supervisión de autoridades competentes, y es un claro mensaje a la ciudadanía de que las autoridades en materia de seguridad, estamos dando resultados”, recalcó la mandataria estatal.

La destrucción estuvo a cargo de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Estado, en conjunto con autoridades federales, estatales y militares.

La Crónica de Hoy 2026