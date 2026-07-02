Oaxaca dio inicio a sus fiestas de Julio, mes de la Guelaguetza 2026

Guelaguetza 2026

Oaxaca celebro el Primer Convite anunciando la llegada de la máxima fiesta del estado, que trae música, danza y alegría de los pueblos a las calles del Centro Histórico de la ciudad capital. El Gobierno del Estado dio inicio a las Fiestas de Julio, mes de la Guelaguetza 2026, una de las expresiones culturales más representativas de la entidad.

Ante el Gobernador del Estado Salomón Jara Cruz y la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, la representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano inauguró las celebraciones con un llamado a todas las culturas de la entidad.

“Nuestra identidad es motivo de orgullo, no de vergüenza, por eso les pido a todas y todos respetar las costumbres y tradiciones y sentir un amor profundo hacia la Guelaguetza”, destacó.

El secretario de las Culturas y Artes, Flavio Sosa Villavicencio, expuso que el estado es una tierra repleta de belleza “Que este encuentro sea también una forma de prolongar el primer encantamiento”, concluyó.

El recorrido partió del Acueducto del Barrio de Xochimilco en el que participaron las delegaciones de Villa de Zaachila, Tlacolula de Matamoros, Zipolite, Puerto Escondido y Ocotlán de Morelos, presididas por las Chinas Oaxaqueñas de Genoveva Medina y acompañadas por la Banda de Música de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A su paso las vialidades se fueron llenando de música, baile y tradición.

Recorrieron las principales calles capitalinas para llegar a la Plaza de la Danza, donde continuó la jornada inaugural. Las y los asistentes participaron en un ritual de bienvenida, seguido por la tradicional chirimía y la presentación dancística Inauguración de las Fiestas de Julio, a cargo de la compañía folclórica Ritmo de mi Raza.

La celebración continuó con la participación de la Banda Infantil y Juvenil El Almendro y culminó con la presentación de Cumbia Sae, que puso a bailar a los asistentes, trayendo un momento de gran convivencia.

Así, entre sones, danzas y el entusiasmo de miles de personas, Oaxaca abrió el telón de las Fiestas de Julio, mes de la Guelaguetza 2026, un tiempo para celebrar la diversidad y patrimonio vivo que distinguen a las 16 culturas de los pueblos indígenas y afromexicanos de la entidad.