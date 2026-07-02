STPS impulsa cultura de prevención y cumplimiento laboral en empresas de Tamaulipas

STPS Tamaulipas capacita a personal de Suzuki Autos Victoria

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas (STPS) llevó a cabo una asesoría preventiva dirigida a personal de Suzuki Autos Victoria, con el objetivo de brindar orientación sobre el procedimiento administrativo sancionador y fomentar el respeto a los derechos de las y los trabajadores.

La actividad fue apoyada por el secretario del STPS, Luis Gerardo Illoldi Reyes, a fin de promover la prevención, la certeza jurídica y el acompañamiento a los centros de trabajo para garantizar las relaciones laborales en estricto apego a la ley.

Durante la asesoría, personal de la Dirección de Sanciones explicó el procedimiento que se sigue cuando, derivado de las inspecciones laborales y del análisis técnico correspondiente, se detectan posibles incumplimientos a la normativa laboral que pudieran afectar a las personas trabajadoras.

Asimismo, las autoridades estatales proporcionaron información sobre las atribuciones de la autoridad laboral en los procedimientos administrativos sancionadores, así como las herramientas necesarias para que las empresas puedan atender oportunamente sus obligaciones legales y prevenir posibles infracciones.

La capacitación estuvo dirigida al área de Recursos Humanos de la empresa y fue impartida por personal especializado de la Dirección de Sanciones, encabezado por Jorge Artemio Puga Rocha, acompañado por Fernando Jair Pérez Mendes y José Ignacio Romero Hernández.

La Crónica de Hoy 2026