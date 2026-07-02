Beatriz Mojica descarta ruptura dentro de Morena

Beatriz Mojica

La Consejera Nacional de Morena y senadora con licencia, Beatriz Mojica Morga, descartó fracturas dentro del partido, “Yo no veo ninguna ruptura en el escenario. Porque la militancia Morena es muy fuerte”. Y añadió que, Morena por sus siglas pesan más que cualquier aspirante.

Mojica Morga señaló que tienen el mandatodesde la dirigencia nacional de realizar asambleas por todos lados que sean en defensa de la transformación y la soberanía nacional

Explicó que “si cada vez nos verán juntos y muchas veces nos verán separados haciendo asambleas distintas. ¿Por qué? Esa es nuestra fortaleza, en el tema de que todos podamos tocar territorio”.

También dijo que la dirigencia pidió “tocar las puertas de las casas, ir a las colonias. Movernos, porque lo más importante no es el proceso de quién va a ser el coordinador, sino la defensa de la transformación”.