Fallece Carlos Gurrola, empleado de limpieza que ingirió desengrasante por “broma” de compañeros

Carlos Gurrola, trabajador de limpieza que falleció tras ingerir desengrasante (@PandaDelAmor19/x)

Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, trabajador de limpieza de 47 años, perdió la vida tras haber ingerido desengrasante por una “broma” de sus compañeros.

Fue la tarde de este jueves 18 de septiembre, que se confirmó la muerte de Gurrola Arguijo, quien se encontraba en la Clínica 71 del IMSS en Torreón, Coahuila, luego de que se diera a conocer que se encontraba en estado crítico.

La Fiscalía General del Estado en la región Laguna, informó que se ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía General informó que ya se solicitaron videograbaciones a la empresa en la que colaboraba el hombre que perdió la vida, y además, se han recabado entrevistas con personas que laboraron con él y que estaban en el momento de los hechos.

Finalmente reiteró a la familia de la victima el apoyo del gobierno estatal y aseguró que se encuentran trabajando para esclarecer los hechos.

¿Qué fue lo que paso?

Los hechos se situaron el pasado 30 de agosto, en el centro comercial donde el hombre trabajaba. Era empleado de una empresa contratista en el sector de Senderos, Carlos sufría constante acoso por parte de sus compañeros de trabajo.

Su familia contó sobre las “bromas” recurrentes que le hacían a Carlos, como esconderle la comida, dañar su bicicleta o esconderle su celular.

Ese día, volvió de tiempo de comida alrededor de las 2 de la tarde, y aproximadamente a las 3:30 tomó de su botella de electrolitos.

Sin embargo, notó un sabor extraño por lo que desechó la bebida, sin saber que contenía desengrasante que habían vaciado sus compañeros de trabajo.

A pesar de esto, la respuesta de la empresa donde trabajaba Carlos Gurrola y acontecimientos posteriores al consumo de la bebida tóxica generan dudas.

Estas sospechas comenzaron cuando los familiares del hombre fueron notificados del accidente hasta las 6 de la tarde, o sea, casi tres horas después de que tomó el líquido.

La empresa tampoco brindó atención médica inmediata a Carlos, por lo que sus familiares se vieron obligados a llevarlo, por sus propios medios, a la Cruz Roja.

Pila Arguijo, madre del fallecido, indicó que una compañera de su hijo tiró la botella de electrolitos de la que había tomado la sustancia el hombre, provocando la desaparición una pieza crucial de evidencia.

Esto complica la investigación del caso y profundiza la sospecha de que la empresa y los implicados intentaron encubrir los hechos.