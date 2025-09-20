Presidencia suspende a trabajador de comunicación por agredir a reportero en Chilpancingo

Agresión a periodista en Chilpancingo, Guerrero (Redes Sociales)

La Presidencia de la República anunció la suspensión de Ruslán Aranda Hernández, trabajador de Comunicación Social por haber agredido al corresponsal del medio La Jornada, Sergio Ocampo Arista, al concluir un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Chilpancingo, Guerrero.

Ocampo Arista recibió dos manotazos en la cara y un golpe con una silla que le provocó una lesión.

A las 4 de la tarde, al término del informe regional de la mandataria federal, los fotógrafos y reporteros trataron de salir del “corral” de vallas metálicas donde fueron colocados, lo que provocó que un guardia de seguridad de la Presidencia los replegara con violencia.

El periodista Sergio Ocampo intervino para pedir respeto a sus colegas, lo que derivó en una reacción más violenta de los agentes federales y que Ruslán Aranda le soltará un manotazo en la cara al periodista e inmediatamente le arrojará una silla metálica que le dio directo en el rostro.

Tras la agresión, guardias de seguridad estatales y federales, así como trabajadores de la Dirección General de Comunicación Social del gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado, protegieron al funcionario.

Reporteros y organizaciones de periodistas en el estado reprobaron la agresión y exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado una investigación y justicia para el reportero.

Por su parte, la Presidencia de la República expuso en un comunicado que “tras conocerse lo ocurrido en el acto público en Chilpancingo, Guerrero, la Coordinación de Comunicación Social se puso en contacto con el reportero, a quien se le ofreció una disculpa.

“La persona involucrada en estos hechos ha sido suspendida en tanto se completan las investigaciones de lo ocurrido y se tomarán las medidas necesarias en consecuencia”, expresó la Presidencia.

“Esta Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República reafirma el respeto a las y los integrantes de los medios de comunicación y garantiza su labor periodística en todo momento”, finalizó.