Bloqueo de transportistas paraliza la carretera Tehuetlán-Huazalingo en Hidalgo

Bloqueo registrado sobre la carretera Tehuetlán–Huazalingo (Redes Sociales)

La carretera estatal Tehuetlán-Huazalingo dejó de ser una vía de paso para convertirse en el punto de una protesta encabezada por transportistas de las rutas Huazalingo, Xochiatipan y San Francisco. Con sus unidades atravesadas sobre ambos carriles, impidieron la circulación a la altura de la caseta de Seguridad Pública de Huejutla para exigir la rehabilitación de esta importante vialidad.

Los inconformes señalaron que el tramo, de aproximadamente 20 kilómetros, presenta un deterioro constante debido a los baches, hundimientos, deslaves y daños en las alcantarillas, condiciones que, aseguran, ponen en riesgo tanto a quienes utilizan el transporte público como a los automovilistas que circulan diariamente por la zona.

Los prestadores del servicio público explicaron que la reconstrucción de esta vía es urgente, ya que representa la única conexión hacia la zona urbana de Huazalingo y las comunidades de este municipio serrano.

Por ello, demandaron que la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS) autorice los recursos necesarios para iniciar la reconstrucción de la carretera, al considerar que el problema lleva varios meses sin resolverse.

Durante la manifestación también solicitaron la presencia de la presidenta municipal de Huazalingo, Vanessa Mejía Hernández, con el objetivo de atender sus demandas y encontrar una solución inmediata.

Como parte de la protesta, los transportistas colocaron cartulinas en sus camionetas para exponer las principales deficiencias de la carretera. Entre ellas mencionaron la falta de puentes-vado y, sobre todo, de alcantarillas para los drenes pluviales.

Explicaron que, al encontrarse tapadas las cunetas, el agua de lluvia corre sobre la carpeta asfáltica, provocando que el chapopote se desprenda en distintos puntos y acelerando el deterioro de la vialidad.

Los manifestantes advirtieron que no retirarán el bloqueo hasta que la SIPDUS designe los recursos necesarios para mejorar esta carretera, que conecta de manera directa las regiones de la Sierra Alta con la Huasteca hidalguense.

De acuerdo con la información disponible, las obras que actualmente se realizan en este tramo corresponden al Gobierno Federal.

Los trabajos consisten en la rehabilitación de alcantarillas, limpieza de cunetas y reparación de los puntos con mayores daños, como parte de una primera etapa previa al encarpetamiento de la carretera.

Afectados por el cierre

El bloqueo provocó largas filas de vehículos y dejó varados a automovilistas, trabajadores, estudiantes y ciudadanos que se dirigían a Tehuetlán y Huejutla para realizar compras o diversos trámites.

Algunos conductores expresaron su inconformidad al señalar que, aunque consideran legítima la exigencia de rehabilitar la carretera, el cierre total de la circulación termina afectando a cientos de personas que no forman parte del conflicto.

Hasta el momento no se reportan enfrentamientos en la zona y se espera que autoridades estatales, junto con representantes de la obra federal, entablen un diálogo con los manifestantes para restablecer la circulación y dar seguimiento a las demandas relacionadas con la rehabilitación de esta importante vía de comunicación de la Huasteca hidalguense.