Tamaulipas reduce mil millones de pesos su deuda, lo que mejora su solvencia y su perfil financiero

Américo Villarreal Anaya , gobernador de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya informo que durante los tres años y medio de administración, ha reducido casi mil millones de pesos la deuda pública estatal, además de fortalecer la captación de ingresos propios y mejorar la solvencia financiera de la entidad.

Durante la ceremonia de Honores a la Bandera celebrada este lunes en el Polyforum de Ciudad Victoria, el mandatario aseguró que su administración es la primera en registrar un nivel de endeudamiento inferior al que recibió al inicio del sexenio y destaco que esto es el resultado de una política de disciplina financiera y de fortalecimiento institucional.

“En materia de finanzas públicas, cuidamos un buen desempeño, tenemos aumentos importantes en la captación de recursos propios, nos cuesta menos el servicio de la deuda pública estatal y sin comprometer las operaciones del gobierno, somos la primera administración que al día de hoy tiene menos deuda de la que recibimos”, expresó.

Además destacó que el manejo responsable de las finanzas ha permitido disminuir el pasivo estatal y generar confianza entre los organismos especializados que evalúan la estabilidad económica de las entidades federativas.

La estrategia bajo la que trabaja el estado va orientado a mejorar la eficiencia administrativa, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar condiciones financieras que permitan atender las necesidades de la población cuidando la estabilidad presupuestal del estado.

“Hemos reforzado también las tareas de rendición de cuentas, la transparencia y el control del ejercicio de los recursos públicos a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Ahora hay mayor supervisión y procedimientos estrictos y preventivos y ante cualquier conducta de falta de ética, obramos en consecuencia”, sostuvo.

El gobernador también hizo referencia al rescate financiero del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), el cual, dijo, fue recibido en condiciones críticas al inicio de la administración.

“Propusimos una reforma consensuada a la Ley del IPSSET y eso nos permitió tener certidumbre de nuestras pensiones hasta el año 2051. Es decir, por 25 años más. Este trabajo conjunto... ha sido un ejemplo nacional. No hay otra entidad que tenga estas oportunidades y características en su fondo de pensiones”, señaló.

Subrayó que el fortalecimiento financiero también ha permitido mejorar gradualmente las condiciones laborales de las y los servidores públicos.

Finalmente llamó a las y los servidores públicos a continuar fortaleciendo el patrimonio del estado y a desempeñar su labor con profesionalismo y vocación de servicio en beneficio de las y los tamaulipecos.

“El exhorto es efectivamente a servir a conciencia, a cuidar y a expandir el patrimonio de las y los tamaulipecos y a continuar el refuerzo y entrega de bienes y equipos para potenciar las funciones de ustedes en cada una de nuestras dependencias”, expresó.