Tragedia en la gruta Chichicazapan: ¿Cuántos cuerpos han encontrado y por qué se suspendieron los rescates?

Tragedia en Puebla Cuatro personas fallecieron ahogada cuando quedaron atrapadas en gruta. (cuartoscuro)

Cuatro personas de un grupo de siete quedaron atrapadas mientras exploraban una gruta en Puebla el pasado 7 de julio. Protección Civil no ha podido recuperar tres de los cuerpos.

¿Qué sucedió en las grutas de Chichicazapan, en el estado de Puebla?

Una familia conformada por un padre, una madre y sus dos hijas, a quienes también acompañaba la pareja de una de ellas y el hermano de él, buscó explorar la gruta Chichicazapan, en la Sierra Norte de Puebla el pasado 7 de julio. Encabezaba la expedición un supuesto guía perteneciente a la agencia Cuetzalan tu destino de aventura. Más tarde se descubrió que ni el guía que dirigía la expedición, Conrado Vázquez Islas, ni su compañero Josué Mendoza Méndez, contaban con la acreditación necesaria.

Bajo instrucción de Vázquez Islas, la familia ingresó a la gruta cuando los sorprendió la lluvia, para resguardarse de la misma. Sin embargo, el nivel de agua en la misma comenzó a elevarse y la corriente dificultó la evacuación, dejando a los integrantes de la expedición atrapados.

Agustín Julián Benito, quien era pareja de una de las jóvenes atrapadas, logró salir e intentó auxiliar a su hermano, Gerardo Julián de los Santos, pero éste fue arrastrado por la corriente. Pidió a Araceli Antonio Peña, madre de la familia, que se resguardara al interior de la caverna mientras él salía a buscar ayuda en el pueblo de Cuetzalan.

Los fallecidos a causa del incidente incluyen a Ismael Peña, de 40 años; sus hijas, Jazmín Lizbeth Peña Antonio, de 20 años, y Karime Antonio Peña, de 24, y el ya mencionado Gerardo Julián, de 31, cuñado de una de las fallecidas.

El titular de PC Estatal, Bernabé López Santos, dio un informe sobre los hechos en las grutas de Chichicazapan en Cuetzalan, donde fallecieron 4 personas. Indicó que el guía no estaba certificado.#Puebla #ProtecciónCivil #Cuetzalan #Chichicazapan #BernabéLópezSantos… pic.twitter.com/S0XS5dwa6l — Ventana Pública (@ventanaXpublica) July 13, 2026

¿Cómo marchan esfuerzos de rescate en las grutas de Chichicazapan?

El único cuerpo recuperado hasta el momento es aquel del hermano de Agustín Julián Benito, el cual apareció flotando en un ramal de la gruta horas después del incidente. El director de Protección Civil estatal, Coronel Bernabé López Santos, explicó que los tres cuerpos faltantes fueron localizados al interior de la gruta, en una sección de cascadas y fuertes corrientes.La

difícil geografía del área, unido al hecho de que la fuerte precipitación en la zona no han cesado, han dificultado los esfuerzos de recuperación de los cuerpos. Se requieren aproximadamente 17 horas de trabajo ininterrumpido, más las tres horas de traslado, para recuperar un cuerpo. Se sumarán a los esfuerzos buzos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Los sobrevivientes reciben apoyo psicológico para lidiar con la pérdida. El guía fue trasladado a un hospital, donde permaneció internado un día por lesiones.