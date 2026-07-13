“Guerrero del Futuro”, un proyecto que apuesta por el desarrollo sin nuevos impuestos: Estela Damián

Esthela Damián

Con la idea de construir una visión de largo plazo para el estado, especialistas de distintas áreas participaron en la presentación del proyecto “Guerrero del Futuro”, una iniciativa que busca convertir propuestas académicas en acciones concretas para impulsar el desarrollo de la entidad. Durante el encuentro, realizado por invitación del Tecnológico Nacional de México, Campus Acapulco, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, afirmó que cualquier política pública debe estar respaldada por recursos para que realmente pueda llevarse a la práctica.

Al participar en el foro de expertos que sentó las bases del llamado segundo piso de la transformación en Guerrero, Damián Peralta sostuvo que la viabilidad presupuestal será el eje que dé sustento a la propuesta.

“Para su servidora no existe política pública si no tiene presupuesto. Cuando no hay presupuesto en una política pública, es demagogia; queremos traer propuestas sólidas que pasen de la academia a la práctica”, expresó.

## Un proyecto construido desde diferentes sectores

Además de Esthela Damián, el panel estuvo conformado por especialistas de diversas disciplinas que aportaron propuestas en temas estratégicos para el estado.

Participaron Aleida Alarcón en materia de seguridad; Arlette Pamela Silva en innovación; Claudia Zavala Bush en Psicología; Gabriel Brito en Cultura; Gregorio Portillo en Agricultura; Jessica Rayo en género; Lloyd Walton en Economía; Lucino García de la O. en Agroexportación; Eloisa Mercedes Vivas Villasana y Salvador Herrera en Educación; Marino Bernardino en el sector cafetalero y Ricardo Castillo Barrientos en Periodismo.

## Seguridad y desarrollo económico, entre las prioridades

Durante la presentación se explicó que el proyecto plantea una estrategia integral para atender distintas áreas consideradas prioritarias para el desarrollo de Guerrero.

En materia de seguridad ciudadana, la propuesta contempla dar continuidad a los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, así como una coordinación total entre los distintos niveles de gobierno.

Otro de los ejes está enfocado en fortalecer la economía y el turismo mediante un desarrollo sustentable y comunitario en regiones como Acapulco, Taxco, Costa Grande y Costa Chica. Durante la exposición se recordó que Acapulco genera el 62 por ciento del Producto Interno Bruto turístico del estado.

## El campo y la pesca, sectores clave para el estado

El proyecto también considera estrategias para fortalecer las actividades agropecuarias y pesqueras, con el propósito de generar mayor valor agregado en productos donde Guerrero ocupa posiciones de liderazgo nacional.

Entre ellos destacan la producción de mango, coco, café, plátano y jamaica, además del potencial de desarrollo pesquero que representa el litoral de más de 500 kilómetros con el que cuenta la entidad.

## Juventudes, mujeres y pueblos originarios forman parte de la propuesta

En el apartado de inclusión y bienestar se plantea dar prioridad a las juventudes mediante esquemas de vinculación laboral e incentivos para el primer empleo.

Asimismo, se contempla el fortalecimiento del papel de las mujeres, quienes representan el 52 por ciento de la población del estado, además de acciones para prevenir el embarazo adolescente y brindar acompañamiento legal a personas que sufran discriminación, homofobia o violencia relacionada con su orientación sexual o identidad de género.

La propuesta también incorpora medidas dirigidas a los pueblos originarios y afromexicanos, con acciones enfocadas en el desarrollo económico y comunitario, apoyo a productores, artesanos y cooperativas, así como el fortalecimiento de la educación y los servicios de salud con pertinencia cultural. También considera la conservación de las lenguas indígenas, la protección del patrimonio cultural y el respeto a la libre determinación y participación comunitaria.

## Tres pilares para el desarrollo de Guerrero

Esthela Damián explicó que el proyecto descansa sobre tres principios que consideró fundamentales: mantener una responsabilidad financiera, no crear nuevos impuestos estatales y fortalecer la coordinación con el Gobierno de México para atender los retos de infraestructura que enfrenta Guerrero.

Aseguró que estos elementos buscan ofrecer una ruta viable para impulsar el desarrollo del estado sin comprometer las finanzas públicas.

## Invitan a la ciudadanía a participar

Como parte de la presentación, los integrantes de la mesa de expertos señalaron que el proyecto seguirá fortaleciéndose con la participación de la sociedad.

Por ello, extendieron una invitación a jóvenes, mujeres, empresarios, pescadores, artesanos y organizaciones civiles para que registren sus propuestas a través del micrositio oficial **[www.guerrerodelfuturo.mx](http://www.guerrerodelfuturo.mx)**.

Al cierre del foro, Esthela Damián reiteró que el objetivo es escuchar a todos los sectores para consolidar, en el plazo de un mes, una propuesta construida desde el territorio.

“Queremos que participen, hablen, nos interesa escuchar a todos los sectores para que en un mes podamos consolidar formalmente las propuestas que han llegado desde el territorio. Guerrero del Futuro lo hacemos todas y todos”, concluyó.