Carlos Torres Piña lidera preferencias rumbo a 2027 en Michoacán

Encuesta Rumbo a 2027 de Electoralia

A poco más de un año de que comiencen a definirse las candidaturas rumbo a la elección de gobernador de Michoacán en 2027, una encuesta de Electoralia ubica a Carlos Torres Piña como el perfil con mayor respaldo entre las personas consultadas.

De acuerdo con el estudio Rumbo 2027, publicado el 10 de julio de 2026, Torres Piña obtuvo el 33 por ciento de las preferencias, colocándose por delante de Raúl Morón, quien registró el 23 por ciento dentro de la medición entre perfiles de Morena.

La encuesta también plantea un escenario con aspirantes de distintas fuerzas políticas, donde Carlos Torres Piña aparece con una ventaja de 13 puntos porcentuales sobre la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y de 24 puntos respecto al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez.

El ejercicio fue realizado del 5 al 9 de julio entre 2 mil 500 personas y, de acuerdo con la empresa encuestadora, cuenta con un nivel de confianza estadístico del 95 por ciento.

En cuanto a la intención de voto por partido, Morena obtuvo el 34 por ciento de las preferencias, seguido por Movimiento del Sombrero con 22 por ciento, el PAN con 10 por ciento y el PRI con 6 por ciento.