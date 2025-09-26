Padre de Paloma Nicole convoca marcha para exigir justicia

Paloma Nicole junto a su padre, Carlos Arellano (Especial)

Carlos Arellano, padre de la adolescente Paloma Nicole, que falleció después de una presunta mala praxis médica en una cirugía estética, convocó a una marcha pacífica para este sábadp 27 a las 17:00 horas, en la ciudad de Durango.

Arellano solicitó que participen llevando un globo blanco, al ingual que vestimenta y una vela.

La marcha iniciará desde la calle 20 de noviembre, esquina con Miguel de Cervantes Saaverdra, en el centro de la capital.

“Yo quería invitar a toda la ciudadanía. Es el sábado (la marcha). Habíamos planeado hacer otra el lunes, pero estamos por juntar las dos. Empezamos en un hotel de la calle 20 de Noviembre. Los invitamos a que vayan de blanco, si pueden llevar una vela o un globo blanco se los agradeceremos mucho”, expresó.

Asimismo, indicó que no solamente se trata de apoyo en temas de justicia, sino también de mejorar las condicioners de ley para evitar que este tipo de situaciones se repitan, dado que ya han sido varios legisladores, tanto locales como federales, los que han abordado el tema.

“Para que la muerte de mi hija no quede en vano, que sirva para otras niñas que, vaya, mi niña no lo decidió ella. Pero que no piensen esas cosas, no tiene ningún caso hacer ese tipo de cosas”, agregó.

Además, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido, incluso a nivel internacional. Mencionó que han llegado miles de mensajes de respaldo.

“Me han llegado miles de mensajes de apoyo, en este momento tan difícil para mí, de toda la República, incluso de otros países me han mandado mensajes, que están conmigo la verdad. Que no se vale lo que le pasó a mi hija, que tenemos que esclarecer esto hasta las últimas consecuencias. Y que paguen las personas que tengan que pagar”, comentó.

“Me da gusto que se haga justicia. Me da gusto que me apoye, que me entienda como padre. Es un momento muy difícil, que me da algo de tranquilidad escucharlo de él, que me va a apoyar a que salga bien”, finalizó.