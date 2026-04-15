Se conmemora el 112 aniversario del Primer Combate Aeronaval del Mundo en Topolobampo

112 Aniversario del del Primer Combate Aeronaval del Mundo en Topolobampo

El Puerto de Topolobampo en Sinaloa se convirtió en la sede de la conmemoración del 112 Aniversario del Primer Combate Aeronaval del Mundo. El evento reunió a autoridades civiles, militares y navales, al igual que a ciudadanos y visitantes, para recordar uno de los episodios más relevantes de la historia nacional e internacional ocurrido en estas aguas en 1914.

En representación del Gobernador del Estado, Flor Emilia Guerra Mena, Secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, enfatizó en el orgullo que representa para el estado y para Ahome contar con un puerto con tanta riqueza histórica:

“Topolobampo no sólo es un puerto maravilloso, es un puerto con historia, es un puerto que nos da identidad, nos da cultura, nos hace sentir orgullosos donde quiera que estamos”, comentó.

Asimismo, la funcionaria estatal reconoció la iniciativa de mantener viva esta conmemoración y destacó que la historia del puerto no se debe de borra de la memoria de las nuevas generaciones:

“Le aplaudo al Alcalde por celebrar este tipo de acontecimientos porque no sólo Topolobampo es pesca, no sólo es carnaval, sino también es historia y debemos de estar muy orgullosos”, expresó. Además, añadió que este tipo de actos ayudan a que se fortalezca la pertenencia y el arraigo de quienes habitan esta región.

Por su parte, en el evento, el Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, destacó la relevancia que tiene para tanto para el municipio como para el país dicha fecha, ya que se trata de un hecho históricamente documentado que coloca a Topolobampo en el plano nacional e internacional.

“Sean bienvenidos a este gran evento que para nosotros es muy especial porque no solamente recordamos este 112 aniversario, sino que nos colocan en los ojos del país y del mundo por la relevancia que este hecho representó”, expresó.

De igual manera dijo que gracias a esta conmemoración es posible preservar y difundir un pasaje histórico que forma parte de la identidad regional y nacional. “Hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar de la recreación de dicho combate que pone a Topolobampo en el plano nacional e internacional por haber sido la sede de la primer batalla aeronaval del mundo”, manifestó, y agregó que estos hechos se datan en los registros históricos de las Fuerzas Armadas y por historiadores y cronistas de la región”.

Menéndez de Llano también expresó su reconocimiento a todas las personas que hicieron posible esta jornada, en especial a las Fuerzas Armadas, historiadores, cronistas y agrupaciones musicales militares invitadas.

Por último, como parte de la ceremonia, el Ayuntamiento de Ahome entregó reconocimientos a José Herón Pedro Couto, historiador, y a José Armando Infante Fierro, cronista de la ciudad, por su excelente participación en el 112 Aniversario del Primer Combate Aeronaval del Mundo.