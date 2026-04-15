Por daños de lluvias, municipios de Hidalgo buscan endeudarse con Banobras para obras públicas

Miguel Ángel Moreno Zamora

El diputado Miguel Ángel Moreno Zamora, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, ha dado a conocer que con el objetivo de atender los daños a obra pública por las lluvias de octubre del 2025, los municipios de Huazalingo, Tianguistengo y Zacualtipán se han planteado acceder a un crédito con Banobras.

Por su parte, la Ley de Deuda Pública de Hidalgo dicta que los créditos deben de ser liquidados previamente a la concusión de su periodo, por lo que Moreno Zamora explicó que aún se encuentran dentro del plazo para poder solicitar el financiamiento, ya que los montos que Banobras autoriza se pueden llevar a cabo con hasta 12 meses de plazos.

Por el momento, hasta el día de ayer, sólo ha sido recibido el oficio del municipio de Huazalingo el cual cuenta con una solicitud de que se autorice la contratación de una deuda pública que se encuentra alrededor de los 13 millones 700 mil pesos.

Ante la falta de solicitudes de los otros dos municipios, el diputado Moreno Zamora que se encuentran a la espera de recibir sus respectivos oficios, para, de igual manera, poder atender a las afectaciones que provocaron las intensas lluvias del año pasado.

Por otro lado, Moreno Zamora explicó que si bien en estos casos, el financiamiento no busca atender afectaciones por las lluvias, el recurso va a ser destinado en las pavimentaciones, al igual que en la adquisición de maquinaria y en la compra de una unidad para el área de Protección Civil.

Por su parte, la presidenta municipal de Huazalingo, Vanessa Mejía Hernández propone que se considere como una fuente de financiamiento a los recursos federales que son recibidos por medio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.