Decomisan 9 mil dosis de droga en Yahualica, Hidalgo

Policías en Hidalgo

Un hombre fue detenido en el municipio de Yahualica, Hidalgo, luego de ser sorprendido en posesión de más de 9 mil dosis de presunta droga, de acuerdo con reportes de autoridades estatales.

El aseguramiento se registró en la localidad de Santa Teresa, donde habitantes del lugar retuvieron al presunto implicado antes de la llegada de elementos de seguridad, quienes posteriormente realizaron la detención formal.

Tras la intervención policial, las autoridades decomisaron diversas dosis de narcóticos que presuntamente serían distribuidas en la región, por lo que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

El hecho forma parte de las acciones de combate al narcomenudeo implementadas en el estado, donde corporaciones de seguridad han intensificado operativos para reducir la incidencia de delitos relacionados con la venta y distribución de sustancias ilícitas.