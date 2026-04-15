Iniciativa busca fortalecer protección de periodistas y defensores de los derechos humanos en EdoMéx

Iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, envió una propuesta a la LXII Legislatura cuyo decreto es reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, el objetivo de dicha propuesta es garantizar condiciones más dignas, seguras y justas para el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos en la entidad.

La propuesta fue elaborada por la Consejería Jurídica, en coordinación con el Mecanismo de Protección Integral, derivado de un proceso de diálogo con integrantes del gremio periodístico y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se encuentra alineada con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029 al reforzar el enfoque preventivo e integral en materia de protección.

Entre los principales puntos, la iniciativa contempla ampliar el alcance de la ley con acciones dirigidas a atender condiciones estructurales de vulnerabilidad dentro del sector.

En materia de salud, se propone garantizar el acceso efectivo a servicios médicos a través del IMSS-Bienestar y mediante esquemas de aseguramiento para periodistas independientes -que es una de las principales demandas del gremio-.

De igual forma, la iniciativa impulsa la capacitación y formación profesional continua mediante becas educativas dirigidas a periodistas y a sus hijas e hijos, reconociendo el impacto familiar de la labor informativa.

A esto se suma contemplar apoyos para gastos funerarios en casos donde periodistas o personas defensoras de derechos humanos pierdan la vida como consecuencia de riesgos relacionados con su actividad.

Asimismo, incorpora medidas preventivas enfocadas en fortalecer la seguridad durante el ejercicio periodístico, entre ellas el uso de instrumentos de identificación voluntaria bajo un modelo de protección integral.

La propuesta también considera atención con enfoque diferenciado para periodistas y personas defensoras pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, población migrante, diversidad sexual y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, plantea fortalecer la operatividad del Consejo Consultivo del Mecanismo mediante una integración más ágil y representativa, con participación regional equilibrada, criterios públicos de selección y paridad de género.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado de México busca reforzar la libertad de expresión, el acceso a la información y la consolidación de una democracia más sólida e incluyente en la entidad.