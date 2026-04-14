Exdirectora del DIF de Tetepango denuncia falta de acceso a su carpeta de investigación por violencia familiar

La exdirectora del DIF Municipal de Tetepango, Adriana Islas Dezha (DIF Tetepango/Facebook)

La exdirectora del DIF Municipal de Tetepango, Adriana Islas Dezha, anunció que no ha podido presentar a su abogado para continuar con la integración de la carpeta de investigación que inició por violencia familiar, contra el alcalde de la localidad, Enrique Estrada Corres, porque no sabe en dónde está radicada.

La expareja del edil inició la carpeta de investigación, pero lo último que supo es que en diciembre estaban en las mesas del Centro de Atención Temprana (CAT) de Pachuca, pero ahora no sabe en dónde darle seguimiento, por lo que su abogado no ha tenido acceso a la información.

Dezha compartió que acudió a preguntar sobre su carpeta, pero nadie le da información de cómo darle seguimiento al tema y tampoco le quieren compartirle información porque le dicen que está claseificada como “reservada”, por lo que la extitular del DIF municipal dijo que entonces a quien se la dan si ella la inició y es la víctima.

Asimismo, destacó que lo único que busca es acceso a la justicia para ella y sus hijos, por ello, solicitó ayuda de las autoridades para poder hacer frente a la situación y que su carpeta pueda avanzar, además expresó tener fe en las instituciones.

Por esto, decidió acudir a las mesas de las Jornadas por la Paz, las cuales se efectuaron en Tepejil del Río en días pasados, donde autoridades de distintas dependencias gubernamentales se comprometieron a apoyarla para darle seguimiento al tema y que tenga acceso ella y su abogado al avance de su investigación.

Incluso, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, se comprometió a que la próxima vez que regresen a Tepejil del Río para dar respuesta a las peticiones y solicitudes expuestas en las Jornadas por la Paz, ella también tendrá respuesta a sus solicitudes.