Detienen en Tabasco a tres extorsionadores; se les aseguro armas y droga

Autoridades de Tabasco (Luis López)

Autoridades federales y estatales detuvieron en Tabasco a tres delincuentes vinculados con extorsiones y cobro de piso.

Los detenidos son Valentín de Jesús “N”, alias El Chupón; Ulises Rosas “N”, alias el Técnico y Francisco López “N”, alias El Sombra.

Se les aseguró 150 dosis de marihuana, un vehículo, dos armas largas, un arma corta, tres cargadores, 27 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, 23 ponchallantas y dinero en efectivo.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la detención derivó de labores de inteligencia e investigación para inhibir actos de extorsión en el estado, los elementos identificaron en el municipio de Centro a los tres hombres relacionados con esta actividad ilícita.

La detención ocurrió tras realizar recorridos y ahí fue donde los ubicaron a bordo de un vehículo, en el transportaban armas de fuego por lo que los pararon para una revisión de seguridad.

En el operativo, participaron agentes de la SSPC, de las Secretarías de Defensa Nacional de la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), junto con la Fiscalía General de Tabasco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).