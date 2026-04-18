Concluye con éxito el programa de Liderazgo Juvenil “300 Pa’delante” en Coahuila

Con la participación de miles de jóvenes de todo el estado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la clausura del programa de liderazgo juvenil “300 Pa’delante”, acompañado por Paola Rodríguez López, en el municipio de Melchor Múzquiz.

El evento marcó el cierre de una gira estatal compuesta por ocho congresos regionales realizados en distintas zonas de Coahuila de Zaragoza, donde participaron 300 jóvenes universitarios en cada sede. En total, el programa benefició a 2 mil 400 estudiantes de entre 18 y 24 años, provenientes de instituciones públicas y privadas.

Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó la importancia de impulsar el desarrollo de las juventudes como parte fundamental del presente y futuro del estado. Señaló que este tipo de iniciativas buscan fortalecer habilidades como el liderazgo, la responsabilidad social y la empleabilidad entre los jóvenes coahuilenses.

“Es muy importante potencializar el liderazgo de nuestros jóvenes para seguir construyendo la grandeza de Coahuila”, expresó Jiménez Salinas, quien además reiteró su compromiso de continuar promoviendo programas que generen más oportunidades para este sector de la población.

El programa “300 Pa’delante” incluyó diversas actividades enfocadas en el crecimiento integral de los participantes. Entre ellas destacaron conferencias magistrales sobre salud mental y éxito personal, paneles con mentores, dinámicas de integración, así como módulos de atención en temas de salud.

También se ofrecieron servicios relacionados con la campaña “Lo que sientes importa”, además de la presencia de la Unidad Móvil “Vive Libre Sin Drogas”, con el objetivo de concientizar a los jóvenes sobre la importancia del bienestar emocional y la prevención de adicciones.

Por su parte, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, reconoció el esfuerzo de las instituciones y dependencias que colaboraron en la realización de estos congresos, entre ellas la Secretaría de Educación, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, así como la Universidad Autónoma de Coahuila.

El gobernador también resaltó que Coahuila se mantiene como una de las mejores entidades para vivir en México, gracias al trabajo conjunto entre gobierno, sociedad civil e iniciativa privada. En este sentido, invitó a las y los jóvenes a convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades.

Asimismo, recordó que su administración impulsa otros proyectos dirigidos a este sector, como las súper becas internacionales, apoyos económicos y créditos con tasas preferenciales para emprendedores jóvenes.

Jiménez Salinas hizo un llamado a los asistentes a asumir con responsabilidad su papel en la sociedad y aprovechar las herramientas adquiridas durante el programa. “Coahuila los necesita, necesita de su liderazgo y de su iniciativa para seguir creciendo”, concluyó.

Con este cierre en la región Carbonífera, el programa “300 Pa’delante” concluye su edición 2026 consolidándose como una plataforma de formación y desarrollo para las juventudes del estado.