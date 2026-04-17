Querétaro, primer estado en ser reconocido como región vinícola en el país

Viñedos en Querétaro Viñedos en Querétaro (Especial)

Querétaro se consolida como pionero a nivel nacional en la obtención del reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida (IGP) por su vino, entregado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); de acuerdo con estudios, la región vinícola de la entidad se asemeja en calidad a las regiones de vino más importantes del mundo como La Rioja en España, o Burdeos y Champagne en Francia.

Así lo informó la doctora María de la Soledad del Río Álvarez, académica e investigadora de Arkansas State University campus Querétaro, que forma parte de Elisia Education Hub, quien fue la encargada de la realización del Estudio de Zonificación de la Región Vinícola de Querétaro, que contribuyó de manera decisiva en la obtención de la indicación geográfica.

El estudio consistió en una investigación técnico-científica elaborada por Arkansas State University campus Querétaro en coordinación con el Clúster Vitivinícola de Querétaro, que permitió caracterizar y delimitar las condiciones geográficas, climáticas y de suelos de la zona vinícola queretana.

La doctora Del Río Álvarez explicó que el estudio permitió entender el potencial vitivinícola del estado, identificar las condiciones que hacen a la región especial para la producción de vino de gran calidad, así como establecer una base científica que respaldara su reconocimiento legal y comercial a través de la Indicación Geográfica Protegida.

¿En qué consistió el estudio?

Para ello, se realizó un análisis de clima, humedad, suelos y topografía. Se recopilaron datos meteorológicos, análisis físicos y químicos de suelos, mapas de pendientes, altitud y microclimas, datos que permitieron identificar cómo las condiciones naturales influyen en el crecimiento de la vid.

La experta detalló que la investigación incluyó la zonificación agronómica, buscó clasificar y dividir la región en subzonas según su aptitud para distintas variedades de uva, con base en características ambientales específicas.

Dijo que con la evaluación de datos climáticos y de suelo, se determinó qué variedades de uva se adaptan mejor y dónde deben cultivarse dentro de la región, para optimizar calidad y rendimiento.

“El estudio brindó el soporte técnico, fue el fundamento científico para solicitar y obtener la Indicación Geográfica Protegida de Vinos de la Región Vitivinícola de Querétaro, y permitió demostrar que los vinos de la región tienen características únicas vinculadas a su origen geográfico”, explicó.

La profesora de Arkansas State University campus Querétaro aseguró que en otros países es común hablar de regiones de vinos, como La Rioja, en España; Burdeos o Champagne, en Francia, y ahora México tiene su primera región de vinos reconocida como los “Vinos de la Región Vitivinícola de Querétaro”.

“Esto permite a los consumidores identificar vinos de la mejor calidad multipremiados a nivel internacional y reconocidos por una autoridad, por lo que ahora Querétaro es un estado pionero en esta materia”.

Para finalozar, detalló que el Estudio de Zonificación de la Región Vinícola de Querétaro ayudó a entender mejor al suelo, sus características, el clima y su impacto en producción, con el objetivo de optimizar la producción al conocer terroir y el mejor tipo de uva para producir en determinada región, concluyó la especialista.