Refuerzan protección al consumidor en la Feria de Puebla 2026

Con el objetivo de garantizar que las y los asistentes tengan una experiencia segura y justa, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Comité Organizador de la Feria de Puebla 2026 anunciaron una serie de acciones para proteger los derechos de los consumidores durante este relevante evento.

De acuerdo con la información oficial, ambas instituciones llevaron a cabo una mesa de trabajo en la que acordaron implementar estrategias conjuntas enfocadas en vigilar la actividad comercial dentro de la feria Estas acciones buscan evitar abusos, garantizar precios claros y ofrecer información accesible a todas las personas que asistan.

Entre las medidas que se pondrán en marcha, destaca el despliegue de brigadas de verificación, las cuales estarán recorriendo constantemente los distintos espacios de la feria para supervisar que los establecimientos cumplan con las normas. Asimismo. Se realizará un monitoreo permanente de la actividad comercial para detectar posibles irregularidades.

Otro punto importante será la instalación de mecanismos visibles de información para los consumidores. Esto incluye la colocación obligatoria de precios en todos los productos y servicios, así como la difusión de los derechos de los consumidores mediante decálogos que estarán disponibles en los negocios participantes.

Además, Profeco informó que mantendrá canales directos de atención ciudadana para resolver dudas o recibir denuncias en tiempo real. Las personas podrán comunicarse al número telefónico 55 5625 6700, así como a las extensiones 56375 y 56375, con el fin de reportar cualquier situación irregular o solicitar orientación.

Las autoridades señalaron que estas acciones no solo buscan atender problemas cuando ocurran, sino también prevenirlos. Por ello, se hizo énfasis en la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones y promover una cultura de consumo responsable.

En la reunión participaron diversas autoridades, entre ellas Michelle Talavera Herrera, titular de Convenciones y Parques; Uriel Erazo García, director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona General Ignacio Zaragoza de Profeco; y Juan Carlos Moreno Valle Abdala, coordinador de la Feria de Puebla 2026. Todos coincidieron en la necesidad de reforzar las medidas preventivas para brindar mayor confianza a los visitantes.

Asimismo, se destacó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, cuyo objetivo es asegurar condiciones justas en espacios de alta afluencia como esta feria.

Finalmente, las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para disfrutar de la Feria de Puebla 2026, asegurando que se están tomando las medidas necesarias para que sea un evento ordenado, transparente y seguro para todas y todos.