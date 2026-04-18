Impulsan turismo gastronómico y deportivo en la zona rural de Mazatlán

Con el objetivo de fortalecer la economía local y promover las tradiciones de las comunidades, el Gobierno de Sinaloa impulsa el turismo gastronómico y deportivo en la zona rural de Mazatlán, una estrategia que busca atraer más visitatnes y generar desarrollo de estas regiones.

De acuerdo con autoridades estatales, esta iniciativa está enfocada en destacar la riqueza cultural, culinaria y natural de los pobladores rurales, donde se ofrecen experiencias únicas como degustación de comida típica, actividades tradicionales y eventos deportivos que conectan a los visitantes con el entorno.

Entre los principales atractivos de estas comunidades se encuentra su gastronomía, reconocida por platillos elaborados de manera artesanal y con ingredientes locales. Lugares como La Noria y El Quelite han ganado popularidad por su oferta culinaria, lo que ha permitido que más turistas, tanto extranjeros, se interesen en conocer estas zonas. Además, estas experiencias incluyen actividades como la elaboración de queso, pan tradicional y dulces regionales, l que enriquece la visita.

El impulso al turismo deportivo también juega un papel importante en esta estrategia, ya que eventos y actividades recreativas generan una mayor afluencia de visitantes. Este tipo de turismo ha demostrado ser un motor económico relevane para Mazatlán, al incrementar la ocupación en restaurantes, hoteles y otros servicios turísticos.

Asimismo, las autoridades buscan diversificar la oferta turística del puerto, ya que tradicionalmente los visitantes se concentran en la zona de playa, el malecón y el centro histórico. Con esta estrategia, se pretende que más personas descubran el potencial de las comunidades rurales, donde también se pueden realizar actividades como paseos, deportes al aire libre y recorridos culturales.

En los últimos meses, el turismo en la zona rural ha mostrado una recuperación importante. Restauranteros y empresarios locales han reportado un aumento en la afluencia de visitantes, especialmente durante fines d e semana y temporada vacacional, lo que ha permitido mejorar las ventas y reactivar la economía de estas comunidades.

Además, programas impulsados por la Secretaría de Turismo estatal han permitido crear rutas turisticas que conectan distitntos poblados, facilitando el acceso a los visitantes y promoviendo una experiencia más completa. Estas rutas incluen recorridos por comunidaes como El Habal, La Noria y otros puntos turísticos que combinan gastronomía, cultura y naturaleza.

Sin embargo, uno de los retos principales sigue siendo lograr que más turistas, especialmente los que llegan en cruceros, visiten estas zonas rurales, ya que actualmente la mayoría permanece en las áreas más conocidas del puerto.

Con estas acciones, el Gobierno de Sinaloa busca posicionar a la zona rural de Mazatlán como un destino atractivo y competitivo, resaltando su identidad y generando oportunidades para sus habitantes.

Se espera que el impulso al turismo gastronómico y deportivo continúe creciendo en los próximos meses, consolidándose como una alternativa importante para el desarrollo económico y social de la región.