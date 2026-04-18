SIPINNA Tamaulipas impulsa acciones para prevenir el embarazo en adolescentes

SIPINNA Tamaulipas llevó a cabo una mesa de trabajo interinstitucional con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), en la capital del estado.

La reunión fue encabezada por Ivette Salazar Márquez, quien destacó la importancia de la coordinación entre distintas dependencias para atender de manera integral esta problemática social que afecta a niñas y adolescentes.

Durante el encuentro, se dio seguimiento a los acuerdos relacionados con la Ruta de Atención y Protección de Niñas y Adolescentes Madres o Embarazadas menores de 15 años, conocida como Ruta NAME, la cual busca garantizar atención oportuna y protección de derechos para este sector de la población.

Asimismo, autoridades estatales presentaron avances en programas enfocados en la prevención. Marcia Benavides Villafranca expuso acciones vinculadas al Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), dirigidas a reducir factores de riesgo y fortalecer el bienestar de las adolescentes.

Por su parte, Verónica Mireya Moreno Rodríguez informó sobre los avances en la consolidación de la Ruta NAME, destacando su importancia para brindar atención integral a niñas menores de 15 años en situación de embarazo.

En la mesa de trabajo también participó Óscar Azael Rodríguez Perales, quien subrayó la colaboración con la marca Prudence para fortalecer las acciones preventivas, así como la necesidad de generar confianza entre los jóvenes para facilitar el acceso a información sobre salud sexual, métodos anticonceptivos y servicios médicos.

Como resultado del encuentro, se acordó la realización de talleres dirigidos a los integrantes del GEPEA sobre la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), además de capacitaciones específicas en programas y acciones que cada institución desarrolla en esta materia.

En la reunión participaron diversas dependencias estatales, entre ellas el Instituto de la Juventud, el Instituto de las Mujeres, el Consejo Nacional de Fomento Educativo y los Servicios de Salud de Tamaulipas, lo que refuerza el enfoque interinstitucional para atender esta problemática.

El embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública que puede afectar el desarrollo personal, social y profesional de las jóvenes, por lo que su atención requiere la colaboración de múltiples sectores y políticas públicas integrales.

El Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de impulsar estrategias que contribuyan a su bienestar y desarrollo integral.