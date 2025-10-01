Anuncian en el Senado la Feria Metropolitana de Chimalhuacán

. La senadora Mariela Gutiérrez hizo el anuncio.

En conferencia de prensa desde el Senado de la República, se anunció el inicio de la Feria Metropolitana de Chimalhuacán (FEMECHI), que se llevará a cabo del 2 al 12 de octubre en el Estado de México. La senadora Mariela Gutiérrez Escalante, acompañada por la senadora Sandra Luz Falcón y la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez, destacó que esta feria está dedicada a los canteros y artesanos, con el objetivo de rescatar y visibilizar esta actividad ancestral que forma parte de la identidad cultural del municipio.

Durante el anuncio, se informó que se realizará un concurso con la participación de 50 canteros y artesanos, quienes competirán por premios de 60 mil, 40 mil y 20 mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. Además, se instalará un pabellón artesanal con más de 70 expositores, un pabellón gastronómico y se ofrecerán diversas actividades culturales y artísticas para toda la familia.

La feria también contará con tres exposiciones: una dedicada a los artesanos, otra a la charrería y una más con una visión histórica del municipio a través de imágenes lacustres. En el Teatro del Pueblo se presentará talento local y artistas de renombre, con acceso gratuito para el público.

Chimalhuacán, uno de los cinco pueblos originarios de la Cuenca del Valle de México, celebra este año el 183 aniversario de su erección como municipio, y lo hace resaltando su historia, tradiciones y riqueza cultural a través de esta feria que busca fortalecer el orgullo comunitario y promover el arte popular.